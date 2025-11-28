Найдено 3 экскурсии в категории « Мост Дракона » в Дананге на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов 11 отзывов Групповая Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено) Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa Расписание: ежедневно в 08:00 $90 за человека На мотоцикле 12 часов 1 отзыв Индивидуальная Мото-приключение в Дананге За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама Начало: У центра аренды мото-техники от $400 за человека На машине Музыкальные теплоходы 5 часов Круиз Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов Начало: От вашего отеля от $240 за всё до 15 чел. Другие экскурсии Дананга

