Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 13:00
28 ноя в 08:00
от $400 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
от $240 за всё до 15 чел.
