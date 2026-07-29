Ваш прогресс — наш главный приоритет, поэтому мы обучаем сёрфингу по надёжной методике.
Будьте уверены: с нами вы смело встанете на доску, поймаете волну и получите удовольствие от океана на первом же уроке.
Будьте уверены: с нами вы смело встанете на доску, поймаете волну и получите удовольствие от океана на первом же уроке.
Описание мастер-класса
Подготовка на споте. Встречаемся на пляже. Подбираем безопасную доску и лайкру под ваш вес и рост, наносим на лица солнцезащитный сёрф-цинк.
Теория и безопасность на песке. Делаем разминку и отрабатываем базу: как лежать на доске, грести и правильно вставать на ноги. Обязательно проговариваем технику безопасности.
Практика в воде. Идём ловить волны! Инструктор помогает пройти пену, выбирает подходящую волну, страхует и даёт команду для старта. Обучение комфортно и безопасно: в Дананге песчаное дно и никаких острых рифов.
Контент и эмоции. Пока вы тренируетесь, мы снимаем всё на фото и видео. После выхода на берег по ним разбираем ошибки, а вы делитесь крутыми впечатлениями в соцсетях.
Организационные детали
- Включён прокат доски и экипировки. Для юных сёрферов есть специальные детские доски и особый, игровой и максимально бережный подход
- Перед заходом в воду проводится обязательный инструктаж. В океане инструктор ни на шаг не отходит от учеников
- Если будет шторм или неподходящие для обучения условия, мы заранее предупредим вас и согласуем перенос урока на другой день
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У школы сёрфинга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Алоха! Мы — команда первой профессиональной русской школы сёрфинга в Дананге 🌊 Работаем более 3 лет, досконально изучили побережье, специфику волн и погоды. За это время поставили на доску 3000+ учеников
Входит в следующие категории Дананга
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