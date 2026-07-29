Ваш прогресс — наш главный приоритет, поэтому мы обучаем сёрфингу по надёжной методике. Будьте уверены: с нами вы смело встанете на доску, поймаете волну и получите удовольствие от океана на первом же уроке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Подготовка на споте. Встречаемся на пляже. Подбираем безопасную доску и лайкру под ваш вес и рост, наносим на лица солнцезащитный сёрф-цинк.

Теория и безопасность на песке. Делаем разминку и отрабатываем базу: как лежать на доске, грести и правильно вставать на ноги. Обязательно проговариваем технику безопасности.

Практика в воде. Идём ловить волны! Инструктор помогает пройти пену, выбирает подходящую волну, страхует и даёт команду для старта. Обучение комфортно и безопасно: в Дананге песчаное дно и никаких острых рифов.

Контент и эмоции. Пока вы тренируетесь, мы снимаем всё на фото и видео. После выхода на берег по ним разбираем ошибки, а вы делитесь крутыми впечатлениями в соцсетях.

Организационные детали