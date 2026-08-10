Хюэ из Дананга: императорская столица (всё включено)
Проехать через перевал Хайван и увидеть дворцы династии Нгуен
Хюэ — бывшая столица Вьетнама, где сохранились императорские дворцы, древние пагоды и роскошные усыпальницы правителей.
За один день вы познакомитесь с историей страны, осмотрите её главные святыни, а по дороге увидите панорамы знаменитого перевала Хайван.
Описание экскурсии
Дорога из Дананга займёт ~2,5 ч.
Перевал Хайван. Проедем по живописному серпантину и сделаем остановку на смотровой площадке с видами на залив Лангко, море и горные склоны.
Императорский город. Вы посетите бывшую резиденцию династии Нгуен. Прогуляетесь по территории крепости, увидите Запретный город, дворцы, павильоны и храмы, где вершилась история Вьетнама.
Тхьенму. Осмотрите одну из главных святынь Хюэ — семиэтажную пагоду на берегу Ароматной реки. Вас ждут истории о буддийских традициях страны.
Деревня благовоний. Познакомитесь с ремеслом изготовления ароматических палочек. Мы расскажем, почему благовония занимают особое место во вьетнамской культуре.
Обед.
Гробница Кхай Диня. Посетим необычный мавзолей императора, в архитектуре которого сочетаются восточные традиции и европейские мотивы.
Ту Хиеу. Завершим путешествие в тихой пагоде 19 века, окружённой зеленью. Здесь сохранились старинные постройки и захоронения императорских евнухов.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, обед и все входные билеты
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Я живу во Вьетнаме с 2002 года и отлично знаю эту страну изнутри — не по путеводителям, а по реальной жизни.
Вместе с моей командой мы делаем экскурсии, которые выходят за читать дальшеуменьшить
рамки стандартных маршрутов. Знакомим не только с красивыми местами, но и с настоящей жизнью Вьетнама: людьми, уличной едой, традициями и атмосферой, которую не почувствуешь из окна автобуса.
Если хотите увидеть Вьетнам живым, настоящим и очень разным — поехали с нами. Будет интересно!
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