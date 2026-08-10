Хюэ — бывшая столица Вьетнама, где сохранились императорские дворцы, древние пагоды и роскошные усыпальницы правителей. За один день вы познакомитесь с историей страны, осмотрите её главные святыни, а по дороге увидите панорамы знаменитого перевала Хайван.

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от $380 за человека

Описание экскурсии

Дорога из Дананга займёт ~2,5 ч.

Перевал Хайван. Проедем по живописному серпантину и сделаем остановку на смотровой площадке с видами на залив Лангко, море и горные склоны.

Императорский город. Вы посетите бывшую резиденцию династии Нгуен. Прогуляетесь по территории крепости, увидите Запретный город, дворцы, павильоны и храмы, где вершилась история Вьетнама.

Тхьенму. Осмотрите одну из главных святынь Хюэ — семиэтажную пагоду на берегу Ароматной реки. Вас ждут истории о буддийских традициях страны.

Деревня благовоний. Познакомитесь с ремеслом изготовления ароматических палочек. Мы расскажем, почему благовония занимают особое место во вьетнамской культуре.

Обед.

Гробница Кхай Диня. Посетим необычный мавзолей императора, в архитектуре которого сочетаются восточные традиции и европейские мотивы.

Ту Хиеу. Завершим путешествие в тихой пагоде 19 века, окружённой зеленью. Здесь сохранились старинные постройки и захоронения императорских евнухов.

Организационные детали