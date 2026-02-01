-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
Серпантин над океаном, смотровые площадки, сторожевые крепости и местная кухня - из Дананга
15 фев в 15:30
16 фев в 15:30
от $86
$90 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 12:00
23 фев в 08:00
$300 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и воскресенье в 08:00
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$116 за человека
