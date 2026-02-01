Мои заказы

Перевал Хайван – экскурсии в Дананге

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Хайван» в Дананге на русском языке, цены от $86, скидки до 4%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
На машине
На мотоцикле
4.5 часа
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
Серпантин над океаном, смотровые площадки, сторожевые крепости и местная кухня - из Дананга
15 фев в 15:30
16 фев в 15:30
от $86$90 за человека
Дананг и Хойан за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 12:00
23 фев в 08:00
$300 за человека
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
На машине
6.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и воскресенье в 08:00
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$116 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Перевал Хайван»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто;
  2. Дананг и Хойан за 1 день;
  3. К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Мост Дракона;
  3. Хойан;
  4. Мосты;
  5. Французская деревня;
  6. Хюэ.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в феврале 2026
Сейчас в Дананге в категории "Перевал Хайван" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 300 со скидкой до 4%.
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Перевал Хайван», цены от $86. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель