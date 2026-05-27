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читать дальше уменьшить повседневную жизнь. Вместе с командой провожу авторские экскурсии в Дананге, Хойане, Хюэ и Мишоне. Наши маршруты выстроены как продуманный сценарий идеального дня — активные и вдохновляющие утренние впечатления, размеренное дневное время для отдыха и осмысления, яркие вечерние шоу, где вы становитесь не просто зрителем, а частью культурной жизни Центрального Вьетнама. Наш формат подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть страну, а почувствовать её характер и глубину.

Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и