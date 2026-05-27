Перевал Хайван (Hai Van Pass) — одно из самых красивых мест Вьетнама. Его называют морскими облачными вратами — и не случайно.
Серпантин поднимается в горы, а с высоты открываются виды на бескрайнее море, зелёные джунгли, бухты и пляжи, скрытые от туристов.
Вы увидите Дананг и его порт, остановитесь на смотровых площадках и насладитесь блюдами локальной кухни.
Серпантин поднимается в горы, а с высоты открываются виды на бескрайнее море, зелёные джунгли, бухты и пляжи, скрытые от туристов.
Вы увидите Дананг и его порт, остановитесь на смотровых площадках и насладитесь блюдами локальной кухни.
Описание экскурсии
С нами вы:
- Побываете на самом высокогорном перевале Вьетнама.
- Увидите границу между югом и севером страны с высоты птичьего полёта.
- Проедете вдоль протяжённых песчаных пляжей с прозрачной водой и пальмами.
- Посетите сторожевую крепость, которая веками охраняла Вьетнам.
- Рассмотрите сеть оборонительных сооружений времён Освободительной войны.
- Почувствуете, как меняется воздух, наполняясь запахом джунглей.
- Посетите кафе с площадкой над пропастью и живописным видом на перевал — и попробуете местную кухню.
- Послушаете истории о перевале, который был важным стратегическим пунктом со времён императоров и войны.
Организационные детали
- Поедем на байке (если 1 человек) или легковом автомобиле (если 2–4).
- В стоимость включено: трансфер, питьевая вода, ужин, шлем.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
спасибо Артёму за лучший день моего отпуска! прекрасная экскурсия, лучшее что можно было найти)
Артём
Ответ организатора:
Благодарим, вас за доверие!
Очень приятно читать такие добрые слова!
Надеемся увидеть вас снова на наших маршрутах!
Желаем вам приятного отдыха!
Очень приятно читать такие добрые слова!
Надеемся увидеть вас снова на наших маршрутах!
Желаем вам приятного отдыха!
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