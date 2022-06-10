1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
«Кроме того, мы посетим один из трех музеев на ваш выбор: Музей скульптуры с самой богатой в мире коллекцией скульптур цивилизации Чампа, Хижины древних или Музей войны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
«Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Дананг за один день
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
«Музей быта древних народностей — расположенный прямо в джунглях, на склоне живописной горы, он напомнит вам крохотную рыбацкую деревушку, населенную колоритными племенами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
«Посетите два храма и местную художественную галерею, прокатитесь на круглых бамбуковых лодочках и продегустируете лотосовый чай»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
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