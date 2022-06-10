Музеи и искусство Дананга

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Дананге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мото-приключение в Дананге
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
«Кроме того, мы посетим один из трех музеев на ваш выбор: Музей скульптуры с самой богатой в мире коллекцией скульптур цивилизации Чампа, Хижины древних или Музей войны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 6 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
«Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Дананг за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Дананг за один день
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
«Музей быта древних народностей — расположенный прямо в джунглях, на склоне живописной горы, он напомнит вам крохотную рыбацкую деревушку, населенную колоритными племенами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 10 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
«Посетите два храма и местную художественную галерею, прокатитесь на круглых бамбуковых лодочках и продегустируете лотосовый чай»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 июня 2022
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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    Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

  • Н
    Наталья
    5 марта 2020
    Мото-приключение в Дананге
    Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
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    осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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    заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Музеи»

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  1. Мото-приключение в Дананге
  2. Фуд-тур по самобытному Данангу
  3. Влюбиться в Дананг за один день
  4. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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