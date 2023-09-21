Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историческое и культурное наследие Вьетнама! Вы погуляете по руинам когда-то величественного религиозного комплекса Мишон, рассмотрите сохранившиеся барельефы и скульптуры. А затем отправитесь в Хойан — очаровательный старинный город с каналами, мостами, жёлтыми домами и тысячами светящихся китайских фонариков.

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Описание

Что вас ожидает

Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме

Мишон — религиозный комплекс 10 века. Множество его зданий разрушили эрозия и бомбардировки времён Вьетнамской войны. Но часть комплекса сохранилась — и мы внимательно её осмотрим. Вы увидите древние здания, возведённые из обожжённого кирпича по особой технологии. А также храмы, богато украшенные скульптурами, рельефами и загадочными надписями. Раскроете особенности культовой индуистской архитектуры и полюбуетесь ярким танцевальным шоу на фоне величественных руин.

Идиллический Хойан

В 16 веке Хойан находился на пересечении торговых путей из Китая и Японии. С тех пор сохранилось множество потрясающих старинных домов с жёлтыми стенами и поросшими мхом черепичными крышами. Подсвеченные красными фонарями, они производят невероятное впечатление. А еще Хойан называют азиатской Венецией — его прорезают множество каналов, по которым плавают лодки. Всё это вы увидите! Мы расскажем, как развивался Хойан и чем он живёт сегодня.

Организационные детали