Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
А затем отправитесь в Хойан — очаровательный старинный город с каналами, мостами, жёлтыми домами и тысячами светящихся китайских фонариков.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме
Мишон — религиозный комплекс 10 века. Множество его зданий разрушили эрозия и бомбардировки времён Вьетнамской войны. Но часть комплекса сохранилась — и мы внимательно её осмотрим. Вы увидите древние здания, возведённые из обожжённого кирпича по особой технологии. А также храмы, богато украшенные скульптурами, рельефами и загадочными надписями. Раскроете особенности культовой индуистской архитектуры и полюбуетесь ярким танцевальным шоу на фоне величественных руин.
Идиллический Хойан
В 16 веке Хойан находился на пересечении торговых путей из Китая и Японии. С тех пор сохранилось множество потрясающих старинных домов с жёлтыми стенами и поросшими мхом черепичными крышами. Подсвеченные красными фонарями, они производят невероятное впечатление. А еще Хойан называют азиатской Венецией — его прорезают множество каналов, по которым плавают лодки. Всё это вы увидите! Мы расскажем, как развивался Хойан и чем он живёт сегодня.
Организационные детали
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Из Дананга до Мишона ехать 30 км, от Мишона до Хойана — 25 км
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.