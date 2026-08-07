старинными домами, подарит романтическую атмосферу, особенно в вечернее время, когда зажигаются тысячи фонариков. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории Вьетнама, наслаждаясь живописными видами и комфортным путешествием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме

Мишон — религиозный комплекс 10 века. Множество его зданий разрушили эрозия и бомбардировки времён Вьетнамской войны. Но часть комплекса сохранилась — и мы внимательно её осмотрим. Вы увидите древние здания, возведённые из обожжённого кирпича по особой технологии. А также храмы, богато украшенные скульптурами, рельефами и загадочными надписями. Раскроете особенности культовой индуистской архитектуры и полюбуетесь ярким танцевальным шоу на фоне величественных руин.

Идиллический Хойан

В 16 веке Хойан находился на пересечении торговых путей из Китая и Японии. С тех пор сохранилось множество потрясающих старинных домов с жёлтыми стенами и поросшими мхом черепичными крышами. Подсвеченные красными фонарями, они производят невероятное впечатление. А еще Хойан называют азиатской Венецией — его прорезают множество каналов, по которым плавают лодки. Всё это вы увидите! Мы расскажем, как развивался Хойан и чем он живёт сегодня.

Организационные детали