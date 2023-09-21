Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга

Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день

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Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историческое и культурное наследие Вьетнама! Вы погуляете по руинам когда-то величественного религиозного комплекса Мишон, рассмотрите сохранившиеся барельефы и скульптуры.

А затем отправитесь в Хойан — очаровательный старинный город с каналами, мостами, жёлтыми домами и тысячами светящихся китайских фонариков.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
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Описание

Что вас ожидает

Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме

Мишон — религиозный комплекс 10 века. Множество его зданий разрушили эрозия и бомбардировки времён Вьетнамской войны. Но часть комплекса сохранилась — и мы внимательно её осмотрим. Вы увидите древние здания, возведённые из обожжённого кирпича по особой технологии. А также храмы, богато украшенные скульптурами, рельефами и загадочными надписями. Раскроете особенности культовой индуистской архитектуры и полюбуетесь ярким танцевальным шоу на фоне величественных руин.

Идиллический Хойан

В 16 веке Хойан находился на пересечении торговых путей из Китая и Японии. С тех пор сохранилось множество потрясающих старинных домов с жёлтыми стенами и поросшими мхом черепичными крышами. Подсвеченные красными фонарями, они производят невероятное впечатление. А еще Хойан называют азиатской Венецией — его прорезают множество каналов, по которым плавают лодки. Всё это вы увидите! Мы расскажем, как развивался Хойан и чем он живёт сегодня.

Организационные детали

  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Из Дананга до Мишона ехать 30 км, от Мишона до Хойана — 25 км
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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