Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама, посетив Хойан и храмовый комплекс Мишон. Исторические руины и яркие фонари ждут вас
Путешествие из Дананга к историческим местам Вьетнама - Хойану и Мишону - обещает стать незабываемым. Величественные руины Мишона, сохранившие дух древних времён, удивят архитектурой и скульптурами.
Хойан, известный своими каналами и читать дальшеуменьшить
старинными домами, подарит романтическую атмосферу, особенно в вечернее время, когда зажигаются тысячи фонариков.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории Вьетнама, наслаждаясь живописными видами и комфортным путешествием
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные древние руины
🏮 Романтическая атмосфера Хойана
🕌 Погружение в историю Вьетнама
🚗 Комфортное путешествие
🌟 Яркие впечатления
Что можно увидеть
Мишон
Хойан
Описание экскурсии
Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме
Мишон — религиозный комплекс 10 века. Множество его зданий разрушили эрозия и бомбардировки времён Вьетнамской войны. Но часть комплекса сохранилась — и мы внимательно её осмотрим. Вы увидите древние здания, возведённые из обожжённого кирпича по особой технологии. А также храмы, богато украшенные скульптурами, рельефами и загадочными надписями. Раскроете особенности культовой индуистской архитектуры и полюбуетесь ярким танцевальным шоу на фоне величественных руин.
Идиллический Хойан
В 16 веке Хойан находился на пересечении торговых путей из Китая и Японии. С тех пор сохранилось множество потрясающих старинных домов с жёлтыми стенами и поросшими мхом черепичными крышами. Подсвеченные красными фонарями, они производят невероятное впечатление. А еще Хойан называют азиатской Венецией — его прорезают множество каналов, по которым плавают лодки. Всё это вы увидите! Мы расскажем, как развивался Хойан и чем он живёт сегодня.
Организационные детали
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
Из Дананга до Мишона ехать 30 км, от Мишона до Хойана — 25 км
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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