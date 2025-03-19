Индивидуальный трансфер из аэропорта Дананга обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель, соблюдая все меры безопасности. Услуга включает ожидание до часа
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🕒 Фиксированная стоимость
- 💬 Русскоговорящий менеджер
- 🆓 Бесплатная отмена за 48 часов
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость.
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
- Стоимость действительна при поездке в центр города и может измениться в зависимости от адреса назначения
- В стоимость входит 1 час ожидания после приземления рейса
- Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей; встречу с цветами и фруктами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Пожалуйста, во время бронирования укажите ваш номер рейса и название отеля
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, если трансфер приходится в промежуток 21:30-7:00 то он тарифицируется по ночному тарифу — уточняйте подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Дананга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 298 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
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