Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно

Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Дананге. Комфорт и безопасность по фиксированной цене
Индивидуальный трансфер из аэропорта Дананга обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель, соблюдая все меры безопасности. Услуга включает ожидание до часа
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после приземления. Возможна бесплатная отмена за 48 часов. По запросу доступны дополнительные услуги, такие как встреча с цветами. Стоимость фиксирована для поездок в центр города. В ночное время действует другой тариф

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 🕒 Фиксированная стоимость
  • 💬 Русскоговорящий менеджер
  • 🆓 Бесплатная отмена за 48 часов
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 03:00

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость.

Организационные детали

  • Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
  • Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
  • Стоимость действительна при поездке в центр города и может измениться в зависимости от адреса назначения
  • В стоимость входит 1 час ожидания после приземления рейса
  • Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
  • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
  • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей; встречу с цветами и фруктами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Пожалуйста, во время бронирования укажите ваш номер рейса и название отеля
  • Стоимость указана за трансфер в дневное время, если трансфер приходится в промежуток 21:30-7:00 то он тарифицируется по ночному тарифу — уточняйте подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Дананга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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