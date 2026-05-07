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Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
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Вечерний «Ба На Хиллс»: тайны Золотого моста
Прокатиться на канатной дороге над облаками и увидеть «Руку Бога» - в путешествии из Дананга
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Последние отзывы на экскурсии
Прекрасный экскурсия по городам и окрестностям Дананга. Отдельная благодарность гиду Хань, которая прекрасно говорит по-русски и знает все местные традиции и обычаи.
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Всего 1 отзыв в Дананге в категории "Ночные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Ночные»
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Сейчас в Дананге в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 380. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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