На пару часов оставим Дананг и отправимся в море — к коралловым рифам и ярким рыбам. Поплаваем с масками в прозрачной воде, а затем встанем на сапборды и поймаем морской дзен.
Получится лёгкое приключение, после которого возвращаешься на берег с ровным загаром и отличным настроением.
Получится лёгкое приключение, после которого возвращаешься на берег с ровным загаром и отличным настроением.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и отправимся в порт.
- Там пересядем на скоростной катер.
- Остановимся у кораллового рифа для снорклинга. Перед погружением вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите маски и спасательные жилеты.
- После снорклинга встаём на сапборды и скользим по глади моря. Можно также покататься на гидроцикле или банане.
- Затем на катере возвращаемся в порт, а оттуда — в отель.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер от вашего отеля и обратно, аренда рыболовных снастей, питьевая вода и ваш улов.
- Забираем бесплатно по адресам и из отелей в туристических районах Дананга. Трансфер из отдалённых районов оплачивается дополнительно в зависимости от расстояния.
- По желанию можно дополнительно оплатить катание на гидроцикле и банане — по 15 $ за каждое развлечение.
- Подростки допускаются на борт только в сопровождении родителей.
- Прогулка не рекомендуется людям с сильной склонностью к морской болезни, серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата и беременным женщинам.
- На борт можно взять свою еду, закуски и любые напитки.
- Если Береговая охрана Дананга запретит выход судна в море, прогулку перенесём на другой день или отменим. Безопасность гостей — главный приоритет.
- Важно: сразу после бронирования необходимо предоставить менеджеру фото паспорта. Это требование портовой администрации Вьетнама для оформления страховки и разрешения на выход судна. Без документов, предоставленных заранее, мы не сможем оказать услугу, и заказ придётся отменить.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$90
|Дети от 100 до 140 см
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 16 туристов
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
Входит в следующие категории Дананга
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