Откройте для себя «‎кокосовую» деревню Камтхань, плывя по узким каналам местного района. Узнайте, как приготовить полноценное вегетарианское блюдо — суп с лапшой «Фо», салат из зелёной папайи, жареные спринг-роллы и традиционные вьетнамские блины. Насладитесь своими творениями в спокойной обстановке. Что вас ждёт?

Путешествие на лодке по маленьким и красивым каналам.

Ловля крабов удочками и специальными сетями. Возможность узнать больше о жизни местных жителей.

• Кулинарная мастерская в деревне Камтхань и приготовление четырёх блюд. Важная информация:

Этот тур без экскурсии по рынку.

• Тур состоится при наборе участников от 2-х человек. Внимание по трансферу:

• Доплата за трансфер из отелей: