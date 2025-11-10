Для вас предлагают вегетарианский кулинарный мастер-класс и катание на лодке-корзине по реке в деревне Камтхань.
Вы узнаете, как приготовить суп с лапшой «Фо», рулеты из рисовой бумаги, спринг-роллы и вьетнамские блины вместе с шеф-поваром. А в конце экскурсии попробуете блюда, которые приготовили!
Описание экскурсии
Откройте для себя «кокосовую» деревню Камтхань, плывя по узким каналам местного района. Узнайте, как приготовить полноценное вегетарианское блюдо — суп с лапшой «Фо», салат из зелёной папайи, жареные спринг-роллы и традиционные вьетнамские блины. Насладитесь своими творениями в спокойной обстановке. Что вас ждёт?
- Путешествие на лодке по маленьким и красивым каналам.
- Ловля крабов удочками и специальными сетями. Возможность узнать больше о жизни местных жителей.
• Кулинарная мастерская в деревне Камтхань и приготовление четырёх блюд. Важная информация:
Этот тур без экскурсии по рынку.
• Тур состоится при наборе участников от 2-х человек. Внимание по трансферу:
• Доплата за трансфер из отелей:
- Inter.
- Continental Danang Sun Peninsula Resort, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Son Tra Resort & Spa, Mercure Danang French Village Bana Hills, Wyndham Danang Golden Bay; Alan Sea Hotel Danang — 150 000 вьетнамских донгов за человека в одну сторону, оплачивается наличными.
Ежедневно в 08:45 и 14:45.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Въезд в Bay Mau Coconut Village
- Катание на лодке-корзине
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Трансфер из некоторых районов и отелей оплачивается отдельно
- Дополнительная плата за праздничные дни: 24.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025, 26.01.2024-03.02.2025, 30.04.2025, 01.05.2025, 01.09.2025, 24.12.2025, 31.12.2025 - 150 000 вьетнамских донгов/чел.
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:45 и 14:45.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Тур состоится при наборе участников от 2-х человек
- Внимание по трансферу:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
