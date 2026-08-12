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Прогулки и экскурсии на лодке в Дананге

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Дананге на русском языке, цены от $29. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
На машине
На лодке
7 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках»
18 авг в 13:30
19 авг в 13:30
от $340 за всё до 2 чел.
Рыбалка в Дананге: ночная охота на кальмара
На лодке
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Рыбалка в Дананге: ночная охота на кальмара
Отправиться за уловом на аутентичной лодке местных рыбаков
Начало: У вашего отеля
«Условия на лодке спартанские: полноценной кухни и приготовления улова здесь нет»
Расписание: ежедневно в 18:00
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$97 за человека
Вегетарианская кухня и прогулка на «лодке-корзине»: из Дананга и Хойана
На лодке
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Вегетарианская кухня и прогулка на «лодке-корзине»: из Дананга и Хойана
Начало: Ваш отель в Дананге
«Путешествие на лодке по маленьким и красивым каналам»
Расписание: Ежедневно в 08:45 и 14:45.
18 авг в 09:15
19 авг в 09:15
$29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Марина
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Мы с мужем долго выбирали, как лучше съездить из Дананга в Хойан, и
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ни разу не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Хотим поделиться своими впечатлениями и сказать огромное спасибо организатору Александру и нашему гиду Антону.
Об организации- только восторг. Все было продумано до мелочей: нас встретили в отеле точно вовремя, комфортабельная машина с кондиционером, вода в дороге, четкий тайминг, но без гонки- мы успели абсолютно все и при этом нигде не чувствовали спешки.
Разнообразие программы приятно удивило. Это не просто "привезли-показали", а настоящий коктейль впечатлений. Началось все с катания на круглых лодочках. Это было уморительно весело! Потом мы отправились на мастер- класс по изготовлению фонариков. Под чутким руководством местного мастера мы сами собрали каркас, натянули ткань. Наш фонарик теперь висит у нас дома и напоминает о том дне. Отдельным открытием стало посещение пагоды. Кроме нас там не было НИКОГО!!! Мы бродили по территории в полной тишине. Но главное волшебство ждало нас вечером. Город, подсвеченный тысячами разноцветных фонарей. Мы сели в вечернюю лодочку и поплыли по реке- это была сказка! Красота Хойана в этот момент просто разрывает сердце-это нужно видеть и чувствовать каждому.
И отдельно нашему гиду Антону. Антон, спасибо вам за вашу энергию, знания, терпение и невероятную заботу о нас. Вы не просто гид, а настоящий друг, который показывает страну с душой. Мы чувствовали себя в полной безопасности и комфорте, вы учли все наши пожелания и сделали этот день по-настоящему волшебным. С вами было легко, интересно и очень уютно.
Всем,кто сомневается- берите эту экскурсию, не раздумывая! Это лучший способ увидеть Хойан!

Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!+2
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
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Лоскуринская
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Недавно наша компания отправилась в незабываемую поездку на бамбуковых лодках, организованную замечательными гидами Александром и Владиславом, и хочу поделиться своими
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впечатлениями.

С самого начала они создали атмосферу дружелюбия и тепла, что позволило нам расслабиться и насладиться поездкой. Гиды были не только профессионалами, но и настоящими энтузиастами, которые с радостью делились знаниями о культуре и истории Вьетнама. Их рассказы о мифах и легендах этой удивительной страны были захватывающими и увлекательными. Мы узнали о многих интересных фактах, которые сделали наше путешествие еще более значимым.

После катания на бамбуковых лодках мы посетили шоу "Memories of Hoi An". Это выступление стало настоящим кульминационным моментом нашего дня. Яркие костюмы, завораживающая музыка и мастерство артистов произвели на нас неизгладимое впечатление. Мы погрузились в атмосферу вьетнамской культуры и почувствовали дух этого удивительного места.

В целом, эта поездка стала для нас не только развлекательным мероприятием, но и настоящим культурным опытом. Мы очень благодарены нашим гидам за их увлекательные истории и профессионализм. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Вьетнаме и насладиться его красотой, воспользоваться их услугами!

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Ирина
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Большое спасибо за экскурсию! Она разная, познавательная и развлекательная! Наш подросток под впечатлением! Всем рекомендуем! Влад чудесный интересный собеседник!
Большое спасибо за экскурсию! Она разная, познавательная и развлекательная! Наш подросток под впечатлением! Всем рекомендуем! Влад
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А
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень интересно, информативно и главное что заинтересовали наших детей. Мы остались довольны, спасибо большое.
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень+4
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
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Юлия
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Спасибо большое организаторам и гиду Александру за увлекательную экскурсию. Ни на секунду не пожалели что выбрали. Заехали в отель во
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время, всю дорогу нам рассказывали про Вьетнам в целом, очень интересно. Экскурсия очень насыщенная, все как в описании. Теперь дачу будет украшать красивый фонарик, сделанный своими руками. А вечернее катание на лодке это просто сказка. Понравилось все очень. Однозначно рекомендую и маршрут и организаторов. Спасибо большое

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А
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Искренне благодарим Александра за его эрудированность, за его умение вести непринужденно беседу. Притягивает глубокое знание материала, влюбленность в своё дело.
Спасибо
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году за то, что открыл для нас удивительный старинный город Вьетнама Хойан с гирляндами китайских фонариков, с узкими улочками.
Увлекательеым было катание на традиционных лодочках похожих на корзины.
Путешествие произвело неизгладимое впечатление.

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m
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Ездили на экскурсию с гидом Александром. Гид интересно подавал материал, отвечал на все вопросы. Все было четко организовано, без задержек.
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Экскурсия прошла в комфортном для нас темпе. На обеде мы были в уютном кафе на берегу реки, где по совету Александра познакомились с блюдами вьетнамской кухни. Было очень вкусно. Спасибо большое организаторам за замечательную экскурсию. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию.

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Белла
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Экскурсия по Хойану у Александра прекрасно продуманная и интересная. Да, можно ехать в этот городок гулять самостоятельно, но для первого
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раза эта прогулка подходит идеально. Благодаря четкой организации мы в комфортном темпе успели практически без толп народа покататься "в тазиках", сделать фонарик, поужинать, нагуляться по городу и все остальное, что было заявлено, и немного сверх того. Отдельное спасибо за музей Реана - он потрясающий! Подозреваю, что сама бы я его не нашла, а найдя - не факт, что пошла бы.

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a
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Прекрасная организация экскурсии все было чётко вовремя и оригинально Александр прекрасный рассказчик обладает разносторонними знаниями а самое главное у него
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оригинальный маршрут который немного отличается от остальных и это дает очень большую оригинальность этой экскурсии Могу порекомендовать эту прекрасную экскурсию и взрослым и детям старый город прогулка по реке все было замечательно бронируйте рекомендую от всей души

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А
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места без скопления людей, интересный
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мастер-класс по фонарикам, очень нам понравился музей и атмосферная прогулка по ночному городу. Гид отличный рассказчик и в целом вся организация на уровне, была водичка, холодные полотенца и вееры) Всем рекомендуем!

Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места+2
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места
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Всего 56 отзывов в Дананге в категории "На лодке"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено);
  2. Рыбалка в Дананге: ночная охота на кальмара;
  3. Вегетарианская кухня и прогулка на «лодке-корзине»: из Дананга и Хойана.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хойан;
  2. Мосты;
  3. Французская деревня;
  4. Хюэ;
  5. Мост Дракона;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 340. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на лодке, 56 ⭐ отзывов, цены от $29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь