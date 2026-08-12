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ни разу не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Хотим поделиться своими впечатлениями и сказать огромное спасибо организатору Александру и нашему гиду Антону.

Об организации- только восторг. Все было продумано до мелочей: нас встретили в отеле точно вовремя, комфортабельная машина с кондиционером, вода в дороге, четкий тайминг, но без гонки- мы успели абсолютно все и при этом нигде не чувствовали спешки.

Разнообразие программы приятно удивило. Это не просто "привезли-показали", а настоящий коктейль впечатлений. Началось все с катания на круглых лодочках. Это было уморительно весело! Потом мы отправились на мастер- класс по изготовлению фонариков. Под чутким руководством местного мастера мы сами собрали каркас, натянули ткань. Наш фонарик теперь висит у нас дома и напоминает о том дне. Отдельным открытием стало посещение пагоды. Кроме нас там не было НИКОГО!!! Мы бродили по территории в полной тишине. Но главное волшебство ждало нас вечером. Город, подсвеченный тысячами разноцветных фонарей. Мы сели в вечернюю лодочку и поплыли по реке- это была сказка! Красота Хойана в этот момент просто разрывает сердце-это нужно видеть и чувствовать каждому.

И отдельно нашему гиду Антону. Антон, спасибо вам за вашу энергию, знания, терпение и невероятную заботу о нас. Вы не просто гид, а настоящий друг, который показывает страну с душой. Мы чувствовали себя в полной безопасности и комфорте, вы учли все наши пожелания и сделали этот день по-настоящему волшебным. С вами было легко, интересно и очень уютно.

Всем,кто сомневается- берите эту экскурсию, не раздумывая! Это лучший способ увидеть Хойан!