Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках»
18 авг в 13:30
19 авг в 13:30
от $340 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Рыбалка в Дананге: ночная охота на кальмара
Отправиться за уловом на аутентичной лодке местных рыбаков
Начало: У вашего отеля
«Условия на лодке спартанские: полноценной кухни и приготовления улова здесь нет»
Расписание: ежедневно в 18:00
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$97 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вегетарианская кухня и прогулка на «лодке-корзине»: из Дананга и Хойана
Начало: Ваш отель в Дананге
«Путешествие на лодке по маленьким и красивым каналам»
Расписание: Ежедневно в 08:45 и 14:45.
18 авг в 09:15
19 авг в 09:15
$29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Незабываемый день в Хойане- идеальная экскурсия из Дананга!
Мы с мужем долго выбирали, как лучше съездить из Дананга в Хойан, и
Мы с мужем долго выбирали, как лучше съездить из Дананга в Хойан, и
+2
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Недавно наша компания отправилась в незабываемую поездку на бамбуковых лодках, организованную замечательными гидами Александром и Владиславом, и хочу поделиться своими
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Большое спасибо за экскурсию! Она разная, познавательная и развлекательная! Наш подросток под впечатлением! Всем рекомендуем! Влад чудесный интересный собеседник!
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А
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень интересно, информативно и главное что заинтересовали наших детей. Мы остались довольны, спасибо большое.
+4
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Спасибо большое организаторам и гиду Александру за увлекательную экскурсию. Ни на секунду не пожалели что выбрали. Заехали в отель во
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А
Искренне благодарим Александра за его эрудированность, за его умение вести непринужденно беседу. Притягивает глубокое знание материала, влюбленность в своё дело.
Спасибо
Спасибо
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m
Ездили на экскурсию с гидом Александром. Гид интересно подавал материал, отвечал на все вопросы. Все было четко организовано, без задержек.
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Экскурсия по Хойану у Александра прекрасно продуманная и интересная. Да, можно ехать в этот городок гулять самостоятельно, но для первого
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a
Прекрасная организация экскурсии все было чётко вовремя и оригинально Александр прекрасный рассказчик обладает разносторонними знаниями а самое главное у него
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А
Были на экскурсии с гидом Александром, нам очень понравилось! Маршрут хорошо построен, весь день посещали места без скопления людей, интересный
+2
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Всего 56 отзывов в Дананге в категории "На лодке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «На лодке»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 340. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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