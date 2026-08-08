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Вьетнамский рафтинг - из Дананга

Идеальное сочетание адреналина, красивой природы и командного приключения
Горная река, пороги, крутые повороты и брызги воды — готовы к настоящим эмоциям? По пути будут живописные джунгли, скалы и, конечно, яркие впечатления. Всё безопасно, сплав подходит для новичков и не требует специальной физической подготовки. А опытные инструкторы всегда рядом.
Вьетнамский рафтинг - из Дананга
Вьетнамский рафтинг - из Дананга
Вьетнамский рафтинг - из Дананга

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Дананга

По дороге вы проедете через живописные горные районы, рисовые поля и небольшие вьетнамские деревушки.

9:30 — прибытие в туристический парк

Перед началом сплава вы пройдёте подробный инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты и защитные шлемы.

10:00 — рафтинг

Будете сплавляться по горной реке длиной около 2,5 км с естественными порогами, крутыми поворотами и небольшими водопадами. Маршрут сочетает спокойные участки с более динамичными, поэтому подходит даже тем, кто пробует рафтинг впервые.

11:00 — свободное время

После сплава можно принять душ, переодеться, прогуляться по территории комплекса, сделать красивые фото и просто отдохнуть в окружении природы.

12:00 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)
В кафе на территории комплекса можно попробовать блюда вьетнамской кухни.

13:00–14:00 — выезд обратно в Дананг

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в Дананге и обратно включён в стоимость
  • К участию допускаются гости от 14 до 65 лет
  • В случае сильных дождей или высокого уровня воды время и дата проведения могут измениться в целях безопасности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я Миша, и я азиат. Шучу, я просто влюблён в Азию и путешествия. Давайте знакомиться? Я очень открытый и дружелюбный немолодой человек, который хочет максимально расширить свой круг друзей. Поэтому, если
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ты это читаешь, значит, мы уже автоматически с тобой знакомы и можем отправится в путешествие. Я организую групповые и индивидуальные программы по Вьетнаму, Мальдивам и Бали. И это не просто отдых. А новые знакомства, идеи, приключения, трансформации и вкус счастья.

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