Горная река, пороги, крутые повороты и брызги воды — готовы к настоящим эмоциям? По пути будут живописные джунгли, скалы и, конечно, яркие впечатления. Всё безопасно, сплав подходит для новичков и не требует специальной физической подготовки. А опытные инструкторы всегда рядом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $85 за человека

Ваш гид в Дананге

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Дананга

По дороге вы проедете через живописные горные районы, рисовые поля и небольшие вьетнамские деревушки.

9:30 — прибытие в туристический парк

Перед началом сплава вы пройдёте подробный инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты и защитные шлемы.

10:00 — рафтинг

Будете сплавляться по горной реке длиной около 2,5 км с естественными порогами, крутыми поворотами и небольшими водопадами. Маршрут сочетает спокойные участки с более динамичными, поэтому подходит даже тем, кто пробует рафтинг впервые.

11:00 — свободное время

После сплава можно принять душ, переодеться, прогуляться по территории комплекса, сделать красивые фото и просто отдохнуть в окружении природы.

12:00 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)

В кафе на территории комплекса можно попробовать блюда вьетнамской кухни.

13:00–14:00 — выезд обратно в Дананг

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали