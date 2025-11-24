Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Фантьете на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
На машине
На лодке
13 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Дельта Меконга + Хошимин из Фантьета
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
от $350 за всё до 13 чел.
1 день в Хошимине (из Фантьета и Муйне)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
1 день в Хошимине (из Фантьета и Муйне)
Один день в Хошимине подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой Вьетнама. Гид покажет вам самые интересные места
Начало: В Фантьете-Муйне
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
от $220 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин

    В Меконге
    пробовали местные продукты, смотрели, как готовят рисовые конфеты, сплавлялись по реке (особый вайб, обязательно просите шляпку для фото) Очень колоритное место

    В Хошимине посетили смотровую на небоскребе - особо вида нет, но посетить для галочки хотелось.
    Нотр Дам на ремонте, только глянули из далека.
    Зашли и отправили открытку на почте.
    От посещения музея войны отказались, поэтому у нас было чуть свободное время (посетили место-отель в котором вместо номеров расположены кофейни и старбаркс))) в целом если время ограничено, то несколько часов в Хошимине достаточно, чтобы понять, что это динамичный мегаполис. Здесь точно есть что еще посмотреть + сходить на шоппинг, но в рамках экскурсии для ознакомления достаточно

    Во Вьетнаме не просто ездить на экскурсии, потому что выезд как правило в 04 утра, а возвращаешься поздно. Поэтому нклиендкю брать индивидуальные экскурсии для своего же комфорта.

    Гид был отличный. Рекомендую к посещению эту экскурсию 100%

  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!

