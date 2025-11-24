Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Дельта Меконга + Хошимин из Фантьета
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
от $350 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 ноября 2025Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин
В Меконге
- ННаталья7 октября 2025Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в декабре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 360. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 8 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль