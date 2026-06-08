Сбежать от туристической суеты, исследовать подводный мир, искупаться на рассвете и сделать кадры как с обложки журнала — как вам такой план на уикенд? На два дня вы окажетесь на острове с бирюзовым океаном, вулканическими скалами и нетронутой природой. Мы берём на себя всю логистику и детали — вам останется только наслаждаться.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1: погружение в островную жизнь

7:00–10:30 — встреча в отеле и трансфер в порт

Поедем на скоростном пароме — впереди 2,5 ч океанских видов.

10:30–12:00 — знакомство с островом

После прибытия вас ждёт живописная поездка до отеля. Как опция — проедем через главные фотолокации, чтобы сразу сделать первые кадры. Далее — заселение и завтрак с видом на море.

12:00–14:00 — свободное время и релакс

Время, чтобы выдохнуть, насладиться тишиной острова или подготовить образы для предстоящей съёмки.

14:00–17:30 — подводный мир и кораллы

После короткого инструктажа мы отправимся на лодке к секретным точкам для снорклинга. Время здесь не ограничено — вы будете плавать столько, сколько пожелаете, изучая коралловые сады.

17:30–утро — отдых на Фукуе

У вас будет свободное время до ужина и весь вечер, чтобы прочувствовать магию островной ночи и сделать эффектные кадры. Ужин — по вашему желанию в одном из локальных ресторанов.

День 2: расслабленное утро и путь домой

8:00–10:45 — завтрак и неспешное начало дня на острове

Можно успеть искупаться в море на рассвете или просто насладиться кофе.

10:45–14:00 — завершение экспедиции

Прощаемся с островом и отправляемся на паром. После прибытия на материк — комфортный трансфер до отеля и сюрприз от нашей команды.

Вы узнаете:

почему остров долгие годы оставался закрытым для мира

как устроены плавучие фермы

почему фукуйский краб считается лучшим во Вьетнаме

какие морские легенды до сих пор живут среди островитян

Организационные детали