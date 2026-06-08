Снорклинг в коралловых садах, ночь в отеле у океана и эстетика нетронутого Вьетнама
Сбежать от туристической суеты, исследовать подводный мир, искупаться на рассвете и сделать кадры как с обложки журнала — как вам такой план на уикенд? На два дня вы окажетесь на острове с бирюзовым океаном, вулканическими скалами и нетронутой природой. Мы берём на себя всю логистику и детали — вам останется только наслаждаться.
Описание экскурсии
День 1: погружение в островную жизнь
7:00–10:30 — встреча в отеле и трансфер в порт
Поедем на скоростном пароме — впереди 2,5 ч океанских видов.
10:30–12:00 — знакомство с островом
После прибытия вас ждёт живописная поездка до отеля. Как опция — проедем через главные фотолокации, чтобы сразу сделать первые кадры. Далее — заселение и завтрак с видом на море.
12:00–14:00 — свободное время и релакс
Время, чтобы выдохнуть, насладиться тишиной острова или подготовить образы для предстоящей съёмки.
14:00–17:30 — подводный мир и кораллы
После короткого инструктажа мы отправимся на лодке к секретным точкам для снорклинга. Время здесь не ограничено — вы будете плавать столько, сколько пожелаете, изучая коралловые сады.
17:30–утро — отдых на Фукуе
У вас будет свободное время до ужина и весь вечер, чтобы прочувствовать магию островной ночи и сделать эффектные кадры. Ужин — по вашему желанию в одном из локальных ресторанов.
День 2: расслабленное утро и путь домой
8:00–10:45 — завтрак и неспешное начало дня на острове
Можно успеть искупаться в море на рассвете или просто насладиться кофе.
10:45–14:00 — завершение экспедиции
Прощаемся с островом и отправляемся на паром. После прибытия на материк — комфортный трансфер до отеля и сюрприз от нашей команды.
Вы узнаете:
почему остров долгие годы оставался закрытым для мира
как устроены плавучие фермы
почему фукуйский краб считается лучшим во Вьетнаме
какие морские легенды до сих пор живут среди островитян
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на такси (отель — порт — отель), билеты на паром в обе стороны, все переезды по острову, проживание в отеле с видом на море, завтрак во второй день, аренда лодки и снаряжения для снорклинга, помощь в создании контента, приятный сюрприз от нашей команды
В отличие от групповых туров с жёстким таймингом, наше морское путешествие во проходит в формате «убытие по желанию». Мы используем частную лодку, что позволяет провести на коралловых рифах столько времени, сколько вам захочется
Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в локальных ресторанах, а также завтрак в первый день
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$300
Дети до 7 лет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Экспедиция на Фукуй: Затерянный рай и эстетика океана
Забудьте о массовом туризме и переполненных пляжах. Я приглашаю вас в двухдневное путешествие на остров
Что вас ждет:
Путь с комфортом: Наше приключение начинается прямо читать дальшеуменьшить
у порога вашего отеля. Вас ждет трансфер до парома, а морская переправа пройдет на скоростном пароме. Никакой суеты — только предвкушение отдыха.
Остров тысячи ракурсов: Мы посетим самые фотогеничные локации острова: я подскажу лучшие ракурсы, чтобы ваши кадры выглядели как на обложке журнала.
Магия океана: На частном катере мы отправимся к коралловым садам. Вы сможете заняться снорклингом в кристально чистой воде, где компанию вам составят лишь стаи разноцветных рыб, а не сотни других туристов.
Гастрономическое наслаждение: ужин из свежайших морепродуктов с видом на бескрайний океан станет идеальным дополнением дня.
Приватность и забота: Мы не возим большие группы. Это индивидуальное путешествие, где весь маршрут и темп подстраиваются под ваши пожелания.
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