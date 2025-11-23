Мои заказы

Экскурсии на острова из Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Фукуоке на русском языке, цены от $30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:00
$120 за человека
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
8.5 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
«На острове Май Рут — купание, прогулки и фотографии, а на острове Гам Ги — снорклинг и игры с рыбками»
$69.80$77.50 за человека
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
«Индивидуальный трансфер на острове Фукуок поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$30 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    23 ноября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
    Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
    Через tripster заказываем фотосессии уже не
    читать дальше

    в первый раз.
    Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?" Договорились Ребёнок полуподросток был в восторге, сначала скромничал, но потом вошёл в кураж.
    Александр помог нам определиться с локациями, посоветовал с учетом освещения и наших пожеланий.
    Не просто делал снимки, а руководил процессом, подсказывал естественные позы, шутил, чтобы мы расслабились. Мы не чувствовали себя скованно, скорее, как будто гуляли с другом, который вдруг начал нас фотографировать.
    Фотографии обработали за 2-3 дня, как заявлено. Фото супер. Сын сразу же повыставлял в статусы.
    Александр и Кристина, Вы умники! Успехов Вам и процветания!!!!

  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
    Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️

