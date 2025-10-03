Индивидуальная
до 4 чел.
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
$65 за человека
Водная прогулка
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
$130 за человека
