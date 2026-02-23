Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
«Трансфер возможен из аэропорта в отель (и наоборот), а также по достопримечательностям острова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$34 за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Сафари-парк и Звёздное море Рач Вем - экзотика Фукуока
Побывать в парке дикой природы и пообщаться с животными в открытом зоопарке (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
3 апр в 09:00
6 апр в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
Начало: Ваш адрес
«Индивидуальный трансфер на острове Фукуок»
Расписание: Круглосуточно
$30 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 февраля 2026все прошло хорошо. Рейс задержали, потом долго выдавали багаж, но водитель дождался без каких-то проблем
- ВВиталий20 января 2026Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель. Кирилл всегда был на связи, при заказе запросил всю информацию, по прилёту все было организовано. Автомобиль комфортный, водитель аккуратный.
