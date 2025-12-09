съёмки вас окружит дружеская атмосфера, где каждая деталь продумана для комфортного и естественного позирования. Через неделю вы получите более 100 качественных снимков, среди которых 10 с глубокой ретушью, чтобы запомнить это путешествие навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки по берегу Фукуока - с декабря по март. В это время здесь сухой сезон, комфортная температура и ясное небо, что идеально подходит для фотосессий на пляже. В апреле и мае, а также в октябре и ноябре погода остаётся приятной, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, с июня по сентябрь, начинается сезон дождей, что может повлиять на комфортность прогулки, но даже в это время можно поймать солнечные дни и насладиться уникальными кадрами.

Сейчас декабрь — это идеальное время.