На Фукуоке вас ждёт уникальная возможность сохранить в памяти самые тёплые моменты благодаря профессиональной фотопрогулке. Выбирайте среди живописных мест: от золотистых песков Лонг Бич до спокойных вод Сан Бич.
В процессе
В процессе
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌅 Живописные локации на выбор
- 🎨 Профессиональная обработка фото
- 👗 Помощь в подборе образа
- ⏳ Быстрая обработка и доставка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки по берегу Фукуока - с декабря по март. В это время здесь сухой сезон, комфортная температура и ясное небо, что идеально подходит для фотосессий на пляже. В апреле и мае, а также в октябре и ноябре погода остаётся приятной, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, с июня по сентябрь, начинается сезон дождей, что может повлиять на комфортность прогулки, но даже в это время можно поймать солнечные дни и насладиться уникальными кадрами.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пляж Лонг Бич
- Пляж Кхем
- Пляж Сан
- Район Сан Сен Тау
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Дружеская атмосфера
Мы заранее обсудим предпочтения и идеи для снимков, чтобы каждая фотография отражала вашу индивидуальность. И конечно, поможем почувствовать себя комфортно и естественно перед камерой, даже если у вас не было такого опыта.
Локации на выбор
В качестве фона для фотосессии мы предлагаем лучшие пляжи Фукуока или городской район. На выбор:
- Пляж Лонг Бич (Long Beach), который славится золотистыми песками, уютными барами и великолепными закатами
- Пляж Кхем (Khem Beach) с белым песком и волнами — идеально подходит для романтичных снимков!
- Пляж Сан (Sao Beach), известный спокойной атмосферой. Можно сделать фотографии на фоне тропической зелени и прозрачной воды
- Район Сан Сен Тау — если хочется городской среды. Здесь живописные пейзажи, традиционная архитектура с храмами и мало людей, что позволит насладиться фотосессией без лишнего шума
Детали фотопрогулки
- Съёмка ведётся на профессиональную камеру Fujifilm X-T5
- По запросу мы поможем сделать макияж и подобрать стильный образ — предложим варианты платьев, которые гармонично впишутся в атмосферу Фукуока
- Через 7 дней вы получите 50 фотографий
- Фотографии будут отправлены ссылкой на наш сайт
Организационные детали
- К каждой фотосессии можно добавить элементы стиля: возьмите яркое платье, соломенную шляпу или аксессуары, которые подчёркивают вашу индивидуальность
- Если вам нужна помощь в подборе образа и макияжа — напишите, пожалуйста, заранее
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости - зависит от вашей локации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 1714 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
11 дек в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на гору по джунглям Фукуока
Приключение для настоящих исследователей: треккинг через джунгли к вершине горы с потрясающими видами и уникальной природой
Начало: Возле отеля EDEN
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $110 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.