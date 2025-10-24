Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Фукуоке на русском языке, цены от $128, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 15% Фотопрогулка Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка Ваши лучшие кадры на острове мечты «Стандартная фотосессия — 1–2 часа, 50 готовых фото (20 с журнальной ретушью, 30 в профессиональной обработке)» $128 $150 за человека Пешая 1.5 часа Фотопрогулка до 3 чел. Тропическая фотосессия на Фукуоке Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова Начало: По договорённости с организатором «Фотосессию для вас проведу я — снимаю на современную технику Canon R6 с топовыми объективами» $140 за всё до 3 чел. На машине 5 часов 15% Фотопрогулка до 4 чел. Фотопутешествие по Фукуоку Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры Начало: По договорённости с организатором «Фоном для ваших фотографий станут:» $425 $500 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фукуока

