Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
«Стандартная фотосессия — 1–2 часа, 50 готовых фото (20 с журнальной ретушью, 30 в профессиональной обработке)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
$128
$150 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
«Фотосессию для вас проведу я — снимаю на современную технику Canon R6 с топовыми объективами»
27 окт в 08:30
28 окт в 08:30
$140 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
«Фоном для ваших фотографий станут:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$425
$500 за всё до 4 чел.
