Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Завтра в 04:00
2 дек в 04:00
$120 за человека
Индивидуальная
Восхождение на гору по джунглям Фукуока
Приключение для настоящих исследователей: треккинг через джунгли к вершине горы с потрясающими видами и уникальной природой
Начало: Возле отеля EDEN
Завтра в 07:00
2 дек в 07:00
от $110 за человека
до 4 чел.
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке
Начало: По договорённости - зависит от вашей локации
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна23 ноября 2025Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
Через tripster заказываем фотосессии уже не
- ЕЕкатерина28 октября 2025Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️
