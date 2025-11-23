Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Фукуоке с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Фукуоке на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Завтра в 04:00
2 дек в 04:00
$120 за человека
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Восхождение на гору по джунглям Фукуока
Приключение для настоящих исследователей: треккинг через джунгли к вершине горы с потрясающими видами и уникальной природой
Начало: Возле отеля EDEN
Завтра в 07:00
2 дек в 07:00
от $110 за человека
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке
Начало: По договорённости - зависит от вашей локации
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:30
2 дек в 08:30
$110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    23 ноября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
    Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
    Через tripster заказываем фотосессии уже не
    читать дальше

    в первый раз.
    Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?" Договорились Ребёнок полуподросток был в восторге, сначала скромничал, но потом вошёл в кураж.
    Александр помог нам определиться с локациями, посоветовал с учетом освещения и наших пожеланий.
    Не просто делал снимки, а руководил процессом, подсказывал естественные позы, шутил, чтобы мы расслабились. Мы не чувствовали себя скованно, скорее, как будто гуляли с другом, который вдруг начал нас фотографировать.
    Фотографии обработали за 2-3 дня, как заявлено. Фото супер. Сын сразу же повыставлял в статусы.
    Александр и Кристина, Вы умники! Успехов Вам и процветания!!!!

  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
    Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Пешеходные»

Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в ноябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 110 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
