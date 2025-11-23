читать дальше

в первый раз.

Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?" Договорились Ребёнок полуподросток был в восторге, сначала скромничал, но потом вошёл в кураж.

Александр помог нам определиться с локациями, посоветовал с учетом освещения и наших пожеланий.

Не просто делал снимки, а руководил процессом, подсказывал естественные позы, шутил, чтобы мы расслабились. Мы не чувствовали себя скованно, скорее, как будто гуляли с другом, который вдруг начал нас фотографировать.

Фотографии обработали за 2-3 дня, как заявлено. Фото супер. Сын сразу же повыставлял в статусы.

Александр и Кристина, Вы умники! Успехов Вам и процветания!!!!