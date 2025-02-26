Отправьтесь в насыщенное морское путешествие по южным островам Фукуока — с купанием, снорклингом и отдыхом на белоснежных пляжах.
Вас ждёт обед на борту, веселье в аквапарке Aquatopia и впечатляющая поездка по самой длинной в мире канатной дороге.
Описание водной прогулкиСнорклинг и морские пейзажи Морское путешествие по южным островам Фукуока подарит вам возможность увидеть кристально чистую воду и коралловые рифы. На острове Сюонг вас ждёт снорклинг у рифа и знакомство с подводным миром тропического моря. Продолжите маршрут на острове Май Рут Тронг — здесь расположена живописная лагуна с белым песком. Купание, пляжный отдых, водные развлечения и расслабленная атмосфера делают это место идеальным для перерыва и ярких фотографий. Во время морского перехода сервируется обед на борту. Аквапарк и канатная дорога Финальной точкой станет остров Том с аквапарком «Aquatopia», где представлено более 20 современных водных аттракционов. Завершите день поездкой по самой длинной в мире канатной дороге — с высоты открываются впечатляющие виды на острова, море и закат. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, удобная одежда.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сюонг
- Коралловый риф
- Остров Май Рут Тронг
- Остров Том
- Аквапарк «Aquatopia»
- Канатная дорога
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно (район Дуонг-Донг или улица Чан Хунг Дао)
- Прогулка на лодке
- Билет на канатную дорогу
- Входной билет в аквапарк
- Услуги гида
- Обед на лодке
- Снаряжение для снорклинга: маска, трубка и ласты (ласты не предоставляются в детских размерах)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Купальники, полотенца и солнцезащитный крем
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
26 фев 2025
Отличная связь с организатором. Забрали прямо из отеля, а на протяжении всей экскурсии была очень хорошая организация и забота о туристах.
Р
Роман
7 ноя 2024
Это было действительно очень весело. Джун оказался отличным гидом — благодаря ему экскурсия получилась по-настоящему яркой и запоминающейся.
