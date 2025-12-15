Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$43 за билет
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
