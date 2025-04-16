Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
«Wonders» — волшебный тематический парк на острове Фукуок с разнообразными аттракционами для гостей всех возрастов»
$43 за билет
-
10%
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
«На острове Том вас ждут аквапарк «Акватопия» и тематический парк «Экзотика»»
$69.80
$77.50 за человека
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
«Некоторые аттракционы в аквапарке могут быть недоступны в зависимости от роста ребенка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 апреля 2025Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Парки аттракционов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки аттракционов», 4 ⭐ отзыва, цены от $43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль