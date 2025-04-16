Мои заказы

Билеты в парки аттракционов и развлечений Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Фукуоке на русском языке, цены от $43, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
1 отзыв
Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
«Wonders» — волшебный тематический парк на острове Фукуок с разнообразными аттракционами для гостей всех возрастов»
$43 за билет
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
8.5 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
«На острове Том вас ждут аквапарк «Акватопия» и тематический парк «Экзотика»»
$69.80$77.50 за человека
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
На катере
7 часов
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
«Некоторые аттракционы в аквапарке могут быть недоступны в зависимости от роста ребенка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    16 апреля 2025
    Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
    Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных
    читать дальше

    горках, а взрослые смогли насладиться волнами и тоже прокатиться с горок. Огромный аквариум произвёл сильное впечатление, а шоу в конце дня оказалось просто потрясающим.

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
  2. Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
  3. Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Мост Поцелуев
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки аттракционов», 4 ⭐ отзыва, цены от $43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль