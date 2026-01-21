Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Билеты
Лучший выборВходной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$43 за билет
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна21 января 2026Провели отлично день с Василием.
Все грамотно и разумно организовано. Сафари осталось в самом сердце без толпы народа и тут 1000 благодарностей Василию)
Хочется отметить коммуникацию ДО экскурсии, все грамотно и лольяльно к туристу- спасибо!
- ККатя3 января 2026Спасибо Сергею за классно проведенный день! Ура 🥳
- ТТатьяна25 ноября 2025Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
- ООльга12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
- ЮЮлия31 октября 2025Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
- еелена28 октября 2025День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
- ИИван27 октября 2025Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
- ККсения16 апреля 2025Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных
