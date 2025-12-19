Мои заказы

Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао

Откройте юг Фукуока за один насыщенный день — от духовных святынь и белоснежных пляжей до самой длинной в мире канатной дороги над морем. Вас ждут впечатляющие панорамы, история острова и отдых в одном из лучших аквапарков Вьетнама. Идеальный баланс эмоций, красоты и развлечений.
Описание экскурсии

Путешествие по знаковым местам юга Начните день с комфортного трансфера из отеля в Дуонг-Донге и посетите жемчужную ферму, где вы узнаете, как выращивают знаменитый фукуокский жемчуг. Далее вас ждёт пагода Хо Куок — умиротворённый буддийский храм с панорамным видом на море, а затем Коконат-Таун — историческое место, рассказывающее о непростой судьбе Вьетнама в колониальный и военный периоды. Отдых у моря и вкусы Вьетнама После насыщенной программы вы отправитесь на пляж Сао, который по праву считается одним из самых красивых на острове. Белый песок, прозрачная вода и возможность поплавать или просто расслабиться создают идеальные условия для отдыха. Здесь же можно насладиться вьетнамским обедом. Канатная дорога и аквапарк Aquatopia Во второй половине дня вас ждёт яркая кульминация — поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге. С высоты открываются захватывающие виды на архипелаг, рыбацкие деревушки и лазурное море. Финальной точкой станет остров Хонтхом и аквапарк Aquatopia с более чем 20 аттракционами — от экстремальных горок до зон спокойного отдыха для всей семьи. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
  • Встреча в холле вашего отеля в центре города Дуонг-Донг (от ночного рынка Фукуок, вдоль улицы Чан Хунг Дао до курорта Eden). Если вы хотите, чтобы вас встретили и проводили в другом районе, может взиматься дополнительная плата.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жемчужная ферма
  • Пагода Хо Куок
  • Коконат-Таун
  • Пляж Сао
  • Канатная дорога
  • Остров Хонтхом
  • Аквапарк Aquatopia
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги гида
  • Билет на канатную дорогу (туда и обратно)
  • Входной билет в аквапарк Aquatopia
  • 1 бутылка воды
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Полотенце, солнцезащитный крем и купальные принадлежности
  • Дополнительные услуги в аквапарке
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем
  • Встреча в холле вашего отеля в центре города Дуонг-Донг (от ночного рынка Фукуок, вдоль улицы Чан Хунг Дао до курорта Eden). Если вы хотите, чтобы вас встретили и проводили в другом районе, может взиматься дополнительная плата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фукуока

