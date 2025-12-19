Откройте юг Фукуока за один насыщенный день — от духовных святынь и белоснежных пляжей до самой длинной в мире канатной дороги над морем. Вас ждут впечатляющие панорамы, история острова и отдых в одном из лучших аквапарков Вьетнама. Идеальный баланс эмоций, красоты и развлечений.
Описание экскурсииПутешествие по знаковым местам юга Начните день с комфортного трансфера из отеля в Дуонг-Донге и посетите жемчужную ферму, где вы узнаете, как выращивают знаменитый фукуокский жемчуг. Далее вас ждёт пагода Хо Куок — умиротворённый буддийский храм с панорамным видом на море, а затем Коконат-Таун — историческое место, рассказывающее о непростой судьбе Вьетнама в колониальный и военный периоды. Отдых у моря и вкусы Вьетнама После насыщенной программы вы отправитесь на пляж Сао, который по праву считается одним из самых красивых на острове. Белый песок, прозрачная вода и возможность поплавать или просто расслабиться создают идеальные условия для отдыха. Здесь же можно насладиться вьетнамским обедом. Канатная дорога и аквапарк Aquatopia Во второй половине дня вас ждёт яркая кульминация — поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге. С высоты открываются захватывающие виды на архипелаг, рыбацкие деревушки и лазурное море. Финальной точкой станет остров Хонтхом и аквапарк Aquatopia с более чем 20 аттракционами — от экстремальных горок до зон спокойного отдыха для всей семьи. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
- Встреча в холле вашего отеля в центре города Дуонг-Донг (от ночного рынка Фукуок, вдоль улицы Чан Хунг Дао до курорта Eden). Если вы хотите, чтобы вас встретили и проводили в другом районе, может взиматься дополнительная плата.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жемчужная ферма
- Пагода Хо Куок
- Коконат-Таун
- Пляж Сао
- Канатная дорога
- Остров Хонтхом
- Аквапарк Aquatopia
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги гида
- Билет на канатную дорогу (туда и обратно)
- Входной билет в аквапарк Aquatopia
- 1 бутылка воды
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Полотенце, солнцезащитный крем и купальные принадлежности
- Дополнительные услуги в аквапарке
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8.5 часов
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем
- Встреча в холле вашего отеля в центре города Дуонг-Донг (от ночного рынка Фукуок, вдоль улицы Чан Хунг Дао до курорта Eden). Если вы хотите, чтобы вас встретили и проводили в другом районе, может взиматься дополнительная плата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
