1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Первое знакомство с Ханоем
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке
Завтра в 13:00
15 июня в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Исследовать храмовый комплекс, увидеть причудливые пещеры и прокатиться на лодке в окружении скал
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €460 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Пещеры, водопады, рисовые террасы и деревни горных племён Северного Вьетнама
Начало: У вашего отеля
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от €600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Ханое
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
- ААлександр25 апреля 2023Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Ханоем. Все было легко, интересно и познавательно. Кофе в конце экскурсии был прекрасен. Настоятельно рекомендую!
- ППолина20 апреля 2023Благодарна Лизе за интересную экскурсию, за глубокое знание темы, красиво поставленную речь. С удовольствием познакомилась с городом, были учтены все пожелания. Спасибо.
- ИИлья5 апреля 2023Хочу поделиться своим впечатлением о гиде Елизавете, которая показала нам Ханой на прошлой неделе. Елизавета оказалась очень приятной и дружелюбной девушкой,
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На машине»
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