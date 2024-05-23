Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
«На нашем однодневном круизе вы полюбуетесь ее панорамными видами и сделаете остановки в самых интересных местах»
25 сен в 06:30
26 сен в 06:30
от $570 за человека
-
9%
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя (всё включено)
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$77
$85 за человека
Круиз
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
«Путешествие по заливу Халонг Отправьтесь в незабываемый однодневный круиз по заливу Халонг на стильном лайнере Luna, где вас ждут величественные известняковые горы и кристально чистая вода»
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$124.35 за человека
- ГГалина23 мая 2024Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
