Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 13:30
13 авг в 09:00
$40 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (в группе)
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:30
Завтра в 13:30
13 авг в 13:30
$55 за человека
Индивидуальная
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (индивидуально)
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале города Ханой
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от $75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня,
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Я осталась в полном восторге и восхищении от экскурсии «Добро пожаловать в Ханой». Сергей очень грамотный, обладатель великолепными знаниями, очень-очень
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Т
Экскурсия по Ханою с дегустацией местной кухни оставила самые приятные впечатления. Гид Сергей отлично выстроил маршрут, мы прониклтсь атмосферой Старого
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А
Спасибо Сергею за отличную прогулку по центру Ханоя. Очень много интересной информации для того, что бы сложить впечатление о городе
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Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
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О
Сергей прекрасный рассказчик. Мы прекрасно провели наши пол дня, было приятно, никакой спешки. Так как после нас никого, мы провели время больше запланированного. шкляли, общались, смеялись и пили вкусный кофе в секретной кофейне)
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Были на экскурсии 22 мая. Прошли по основным достопримечательностям старого города и получили базовую информацию. Т. к. После окончания прогулялись уже самостоятельно и без спешки.
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М
Очень хорошая экскурсия, рекомендую! Сергей не просто познакомил нас с достопримечательностями старого города, но и многое рассказал о жизни во Вьетнаме.
Получилась насыщенная образовательная прогулка по городу в компании с интересным собеседником!
Получилась насыщенная образовательная прогулка по городу в компании с интересным собеседником!
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Экскурсия очень понравилась.
Сергей отлично владеет информацией и интересно её подает.
Прислушивается к запросу туристов и делает все, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Рекомендую!
Сергей отлично владеет информацией и интересно её подает.
Прислушивается к запросу туристов и делает все, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Рекомендую!
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Экскурсия обзорная по Ханою, прошла отлично.
Наш гид- Сергей, максимально ёмко и интересно рассказал про этот чудесный город,, в который хочется ещё раз вернуться.
Рекомендуем к посещению - город Ханой, а также воспользоваться услугами экскурсовода- Сергея.
Наш гид- Сергей, максимально ёмко и интересно рассказал про этот чудесный город,, в который хочется ещё раз вернуться.
Рекомендуем к посещению - город Ханой, а также воспользоваться услугами экскурсовода- Сергея.
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Всего 100 отзывов в Ханое в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Пешеходные»
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