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Пешие экскурсии-прогулки в Ханое с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ханое на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Ханой
Пешая
3.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 13:30
13 авг в 09:00
$40 за человека
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (в группе)
Пешая
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (в группе)
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:30
Завтра в 13:30
13 авг в 13:30
$55 за человека
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (индивидуально)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (индивидуально)
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале города Ханой
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от $75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Добро пожаловать в Ханой
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня,
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по сути ничего не планировали - выспаться после перелета, пройтись по центру и дольше в дорогу. Но в последний момент - решила забронировать небольшую экскурсию, ничего сверхестественного не ожидали. Но, все пошло, как говориться не по плану:)) Вместо запланированных 2 часов (с 13.30), мы расстались с Сергеем, когда было уже темно. Очень грамотная и уверенная речь, великолепное знание истории, культуры страны, тонкий юмор. Что бы так заинтересовать абсолютно не знакомых людей, не обращать внимание, что время отведенное на экскурсию уже давно закончилось - это нужно искренне любить свое дело, вкладывая в этот процесс душу. Для нас время пролетело не заметно, мы задавали Сергею множество вопросов на которые он терпеливо и четко давал развёрнутые ответы - и вместо разрозненных знаний все сложилось в удивительный узор, целостный и понятный о людях, стране, ее истории, обычаях и традициях. Мы захотели вернуться сюда еще раз, что бы продолжить изучать и открывать этот удивительный мир под названием Вьетнам. Ещё благодаря Сергею мы сэкономили кучу времени и денег: мы попробовали лучшие местные блюда, божественно приготовленный кофе и пиво:))) теперь я уверенна что вьетнамская кухня лучшая в мире:) Мы бы никогда самостоятельно не нашли эти места, а Сергей просто отправил мне все локации. Советую ли я попасть к Сергею на экскурсию? Конечно, это будет вашим замечательным приключением

Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
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Наталья
Добро пожаловать в Ханой
Я осталась в полном восторге и восхищении от экскурсии «Добро пожаловать в Ханой». Сергей очень грамотный, обладатель великолепными знаниями, очень-очень
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интересно рассказывал про историю Вьетнама, особенностях жизни местных жителей, прошли по всем знаковым местам, попили рисового пива в интересном кафе, наблюдали за знаменитым поездом и много всего познавательного и увлекательного открыла для себя! Сам не прочитаешь и не узнаешь столько!!! Шикарная экскурсия, вполне бюджетная, стоит всего и даже больше! Спасибо большое Сергею, очень довольна!!!!!!

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Т
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Экскурсия по Ханою с дегустацией местной кухни оставила самые приятные впечатления. Гид Сергей отлично выстроил маршрут, мы прониклтсь атмосферой Старого
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квартала,попробовали знаковые блюда местной кухни. Если хотите узнать Ханой не по открыткам, а по запахам, вкусам и историям местных жителей — берите эту экскурсию! Мы гуляли по узким улочкам, заглядывали в крошечные кафе и пробовали то, что едят сами ханойцы. Гид Сергей столько всего рассказал про специи, про сочетания вкусов, про то, как одно и то же блюдо готовят по-разному в разных частях страны. Мне особенно понравился яичный кофе — это отдельный вид удовольствия! И здорово, что Сергец учитывал темп группы и давал время просто пофотографировать и понюхать эти невероятные ароматы. Теперь мыточно знаем, что вьетнамская кухня — это не просто «суп и сэндвич», а целая культура. Спасибо за такой вкусный и живой день! Однозначно рекомендуем эту экскурсию.

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А
Добро пожаловать в Ханой
Спасибо Сергею за отличную прогулку по центру Ханоя. Очень много интересной информации для того, что бы сложить впечатление о городе
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и стране в целом. На экскурсии были одни - получился, вообще, индивидуальный формат. Сергей всегда может подстроиться под Ваш темп и пожелания. Было очень интересно и 3,5 часа пролетели незаметно.

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Дмитрий
Добро пожаловать в Ханой
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
Супер интересная экскурсия! На одном дыхании. У Сергея колоссальный объем интересной информации и опыта жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую) 10/10!
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О
Добро пожаловать в Ханой
Сергей прекрасный рассказчик. Мы прекрасно провели наши пол дня, было приятно, никакой спешки. Так как после нас никого, мы провели время больше запланированного. шкляли, общались, смеялись и пили вкусный кофе в секретной кофейне)
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Татьяна
Добро пожаловать в Ханой
Были на экскурсии 22 мая. Прошли по основным достопримечательностям старого города и получили базовую информацию. Т. к. После окончания прогулялись уже самостоятельно и без спешки.
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М
Добро пожаловать в Ханой
Очень хорошая экскурсия, рекомендую! Сергей не просто познакомил нас с достопримечательностями старого города, но и многое рассказал о жизни во Вьетнаме.
Получилась насыщенная образовательная прогулка по городу в компании с интересным собеседником!
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Ольга
Добро пожаловать в Ханой
Экскурсия очень понравилась.
Сергей отлично владеет информацией и интересно её подает.
Прислушивается к запросу туристов и делает все, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Рекомендую!
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Кузьмичёва
Добро пожаловать в Ханой
Экскурсия обзорная по Ханою, прошла отлично.
Наш гид- Сергей, максимально ёмко и интересно рассказал про этот чудесный город,, в который хочется ещё раз вернуться.

Рекомендуем к посещению - город Ханой, а также воспользоваться услугами экскурсовода- Сергея.
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Всего 100 отзывов в Ханое в категории "Пешеходные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Ханой;
  2. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (в группе);
  3. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала (индивидуально).
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 75. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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