Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Увидеть настоящий Ханой с пассажирского сиденья скутера - без пробок и шаблонных маршрутов
Едем кататься на скутере — совсем как местные! По широким проспектам и узким переулкам мы доберёмся и к главным достопримечательностям, и в секретные городские кварталы.
По пути поговорим об истории Вьетнама, современной жизни ханойцев, местных традициях и контрастах города, где социалистическое прошлое соседствует с динамичным настоящим.
Описание экскурсии
Площадь Бадинь, Мавзолей Хо Ши Мина и Пагода на одном столбе
Наше путешествие начнётся в политическом сердце Вьетнама. Вы узнаете:
почему Хо Ши Мин остаётся одной из главных фигур в истории Вьетнама
как устроена современная политическая система страны
почему небольшая пагода 11 века стала символом Ханоя
Донг Суан
Это старейший рынок города, где каждый день кипит настоящая городская жизнь. Здесь вы увидите:
торговые ряды с одеждой, специями, фруктами и товарами для местных жителей
атмосферу традиционного ханойского рынка
места, которые редко попадают в классические экскурсионные маршруты
Старый квартал и его секретные переулки
Самая атмосферная часть маршрута проходит по Старому кварталу. Байк позволит свернуть в тихие переулки, куда не заезжают экскурсионные автобусы. Я покажу вам:
знаменитые «дома-трубы»
ремесленные улицы Старого квартала
небольшие храмы и уютные дворики
скрытые уголки исторического центра
Озеро Возвращённого Меча, Ханойская опера и собор Святого Иосифа
Затем мы окажемся в районе, где особенно заметно французское наследие. Здесь поговорим о французском колониальном периоде, архитектуре Ханоя и удивительном сочетании европейских традиций с азиатской культурой.
Легендарная Train Street
Финальной точкой станет знаменитая улица поездов — одно из самых необычных мест города. Вы увидите, как обычная жизнь соседствует с железной дорогой, проходящей буквально в нескольких шагах от жилых домов и небольших кафе.
Организационные детали
Транспорт и безопасность
Мы будем передвигаться на современном исправном скутере
К участию допускаются взрослые и подростки от 16 лет
Максимальный вес пассажира — 120 кг
Перед началом поездки я выдам защитный шлем, обязательный для всех участников дорожного движения во Вьетнаме
Что включено в стоимость
Парковки по маршруту
Входные билеты на все предусмотренные программой локации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Когда я переехал в Ханой, то окончательно влюбился в его сумасшедший ритм и переплетение эпох. С тех пор Вьетнам стал моим главным исследованием: я проехал страну от перевалов Хазянга до читать дальшеуменьшить
дельты Меконга, но сердце оставил в лабиринтах Старого города.
Мой опыт в Азии включает проведение туров любой сложности: от сопровождения официальных делегаций, где важен этикет и точность, до работы с известными блогерами и искушенными путешественниками.
Я глубоко изучаю историю и культуру страны, совмещая академические знания с живыми наблюдениями. Помогу вам разобраться в тонкостях вьетнамской психологии, объясню устройство жизни в социалистическом государстве и покажу аутентичные гастроточки «для своих». Моя цель — показать Ханой без глянца и стереотипов, чтобы к концу прогулки вы чувствовали себя здесь так же уверенно и уютно, как дома.
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