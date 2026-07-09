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Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов

Увидеть настоящий Ханой с пассажирского сиденья скутера - без пробок и шаблонных маршрутов
Едем кататься на скутере — совсем как местные! По широким проспектам и узким переулкам мы доберёмся и к главным достопримечательностям, и в секретные городские кварталы.

По пути поговорим об истории Вьетнама, современной жизни ханойцев, местных традициях и контрастах города, где социалистическое прошлое соседствует с динамичным настоящим.
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов

Описание экскурсии

Площадь Бадинь, Мавзолей Хо Ши Мина и Пагода на одном столбе

Наше путешествие начнётся в политическом сердце Вьетнама. Вы узнаете:

  • почему Хо Ши Мин остаётся одной из главных фигур в истории Вьетнама
  • как устроена современная политическая система страны
  • почему небольшая пагода 11 века стала символом Ханоя

Донг Суан

Это старейший рынок города, где каждый день кипит настоящая городская жизнь. Здесь вы увидите:

  • торговые ряды с одеждой, специями, фруктами и товарами для местных жителей
  • атмосферу традиционного ханойского рынка
  • места, которые редко попадают в классические экскурсионные маршруты

Старый квартал и его секретные переулки

Самая атмосферная часть маршрута проходит по Старому кварталу. Байк позволит свернуть в тихие переулки, куда не заезжают экскурсионные автобусы. Я покажу вам:

  • знаменитые «дома-трубы»
  • ремесленные улицы Старого квартала
  • небольшие храмы и уютные дворики
  • скрытые уголки исторического центра

Озеро Возвращённого Меча, Ханойская опера и собор Святого Иосифа

Затем мы окажемся в районе, где особенно заметно французское наследие. Здесь поговорим о французском колониальном периоде, архитектуре Ханоя и удивительном сочетании европейских традиций с азиатской культурой.

Легендарная Train Street

Финальной точкой станет знаменитая улица поездов — одно из самых необычных мест города. Вы увидите, как обычная жизнь соседствует с железной дорогой, проходящей буквально в нескольких шагах от жилых домов и небольших кафе.

Организационные детали

Транспорт и безопасность

  • Мы будем передвигаться на современном исправном скутере
  • К участию допускаются взрослые и подростки от 16 лет
  • Максимальный вес пассажира — 120 кг
  • Перед началом поездки я выдам защитный шлем, обязательный для всех участников дорожного движения во Вьетнаме

Что включено в стоимость

  • Парковки по маршруту
  • Входные билеты на все предусмотренные программой локации

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Когда я переехал в Ханой, то окончательно влюбился в его сумасшедший ритм и переплетение эпох. С тех пор Вьетнам стал моим главным исследованием: я проехал страну от перевалов Хазянга до
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дельты Меконга, но сердце оставил в лабиринтах Старого города. Мой опыт в Азии включает проведение туров любой сложности: от сопровождения официальных делегаций, где важен этикет и точность, до работы с известными блогерами и искушенными путешественниками. Я глубоко изучаю историю и культуру страны, совмещая академические знания с живыми наблюдениями. Помогу вам разобраться в тонкостях вьетнамской психологии, объясню устройство жизни в социалистическом государстве и покажу аутентичные гастроточки «для своих». Моя цель — показать Ханой без глянца и стереотипов, чтобы к концу прогулки вы чувствовали себя здесь так же уверенно и уютно, как дома.

Входит в следующие категории Ханоя

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