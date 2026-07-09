Едем кататься на скутере — совсем как местные! По широким проспектам и узким переулкам мы доберёмся и к главным достопримечательностям, и в секретные городские кварталы. По пути поговорим об истории Вьетнама, современной жизни ханойцев, местных традициях и контрастах города, где социалистическое прошлое соседствует с динамичным настоящим.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от $99 за человека

Ваш гид в Ханое

Описание экскурсии

Площадь Бадинь, Мавзолей Хо Ши Мина и Пагода на одном столбе

Наше путешествие начнётся в политическом сердце Вьетнама. Вы узнаете:

почему Хо Ши Мин остаётся одной из главных фигур в истории Вьетнама

как устроена современная политическая система страны

почему небольшая пагода 11 века стала символом Ханоя

Донг Суан

Это старейший рынок города, где каждый день кипит настоящая городская жизнь. Здесь вы увидите:

торговые ряды с одеждой, специями, фруктами и товарами для местных жителей

атмосферу традиционного ханойского рынка

места, которые редко попадают в классические экскурсионные маршруты

Старый квартал и его секретные переулки

Самая атмосферная часть маршрута проходит по Старому кварталу. Байк позволит свернуть в тихие переулки, куда не заезжают экскурсионные автобусы. Я покажу вам:

знаменитые «дома-трубы»

ремесленные улицы Старого квартала

небольшие храмы и уютные дворики

скрытые уголки исторического центра

Озеро Возвращённого Меча, Ханойская опера и собор Святого Иосифа

Затем мы окажемся в районе, где особенно заметно французское наследие. Здесь поговорим о французском колониальном периоде, архитектуре Ханоя и удивительном сочетании европейских традиций с азиатской культурой.

Легендарная Train Street

Финальной точкой станет знаменитая улица поездов — одно из самых необычных мест города. Вы увидите, как обычная жизнь соседствует с железной дорогой, проходящей буквально в нескольких шагах от жилых домов и небольших кафе.

Организационные детали

Транспорт и безопасность

Мы будем передвигаться на современном исправном скутере

К участию допускаются взрослые и подростки от 16 лет

Максимальный вес пассажира — 120 кг

Перед началом поездки я выдам защитный шлем, обязательный для всех участников дорожного движения во Вьетнаме

Что включено в стоимость