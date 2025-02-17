Главные экскурсионные места в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Ханое на русском языке, цены от $18, скидки до 28%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Первое знакомство с Ханоем
На машине
31 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
$185 за всё до 2 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Прокатиться по ярким локациям вьетнамской столицы и создать тёплые воспоминания
Завтра в 09:00
3 мар в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Пешая
скидка
28%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
25$18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    17 февраля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Брали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городе Ханой, так о обо
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    всем Вьетнаме. Его истории, природе, о местных жителях и многом другом! Елизавета даже открыла нам не туристические места.. Мы уже были во Вьетнаме с гидами, но её подача материала расставляет всё по полочкам. И в голове остается целостная картинка страны. Грамотная речь, ум и обоняние- вот что отличает Елизавету! Однозначно рекомендую!!!

    Брали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городеБрали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городе
  • А
    Александра
    21 января 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Потрясающая Елизавета, кроме профессиональных знаний позитивный обаятельный человек! Делилась с нами информацией, своими наблюдениями с огромным удовольствием! Были семьей 4 человека с детьми все поставили Лизе 10 из 10
  • В
    Валерий
    20 января 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Красивая гид, прекрасная экскурсия, замечательные впечатления. Рекомендую всем начинать знакомство с Ханоем с этой экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое знакомство с Ханоем
  2. Семейное приключение: Ханой с детьми
  3. Добро пожаловать в Ханой
Сколько стоит экскурсия по Ханою в марте 2025
Сейчас в Ханое в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 210 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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