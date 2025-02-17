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всем Вьетнаме. Его истории, природе, о местных жителях и многом другом! Елизавета даже открыла нам не туристические места.. Мы уже были во Вьетнаме с гидами, но её подача материала расставляет всё по полочкам. И в голове остается целостная картинка страны. Грамотная речь, ум и обоняние- вот что отличает Елизавету! Однозначно рекомендую!!!