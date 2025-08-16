Мои заказы

Старый квартал – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый квартал» в Ханое на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Ханой
Пешая
3.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Первое знакомство с Ханоем
На машине
3.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
На машине
5.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда
Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
    читать дальше

    образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.

  • С
    Сергей
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Экскурсия нам понравилась. Несмотря на жару всё было интересно. Можно было сделать остановки что бы охладиться, передохнуть. Гид Сергей всё интересно рассказывает. Всё супер. Так держать!
  • О
    Оксана
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
    читать дальше

    Ханой в частности. Посмотрели город как смогли за 4 часа. И покатались с комфортом, и походили. Все наши просьбы были выполнены. Дети не гундели, а это самое главное. Узнали много интересных деталей. Рекомендуем!

  • С
    Станислав
    2 августа 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Прекрасная экскурсия по центру Ханоя.
  • Л
    Линар
    1 августа 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    От всей души хочу поблагодарить Сергея за такую замечательную работу. Сергей очень интеллигентный, порядочный и пунктуальный человек. Это один из
    читать дальше

    тех немногих гидов, которые умеют очень хорошо чувствовать людей: он не навязывает свой экскурсионный текст, а излагая материал, очень внимательно прислушивается к вопросам, задаваемым по ходу экскурсии. Конечно, успевая при этом рассказать важное о каждом месте. Очень позитивный и дружелюбный человек. Я искренне преклоняюсь перед его пытливостью: то, что рассказывает Сергей — это не заученный текст, сгенерированный известными инструментами, а знания добытые за годы работы через научные книги и рассказы местных жителей. Желаю Вам, уважаемый Сергей, всего самого хорошего, благодарных клиентов и личного счастья. С удовольствием буду рекомендовать Вас знакомым. С уважением.

  • С
    Светозара
    26 июля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Замечательная экскурсия! Понравилась как мне, так и сыну. Легко, без тяжелой затяжной истории, познавательно и интересно! Однозначно рекомендую!
    Помимо экскурсии Сергей еще поделился кучей полезной информацией начиная от заведений, заканчивая музеев!
    Бронируйте, не пожалеете!
  • И
    Ирина
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Посетили экскурсию,, добро пожаловать в Ханой,,.
    Скажу сказу, что гид Сергей-это профессионал своего дела,замечательный человек, приятный в общении. После внесения мной
    читать дальше

    предоплаты-я начала задавать ему вопросы по экскурсии, отвечал развернуто и сразу. Мы открыли для себя Вьетнам с совершенно необычной стороны.
    Несмотря на повышенную влажность и жару, экскурсия построена так, что за 4 часа мы не устали.
    Вообщем, если во Вьетнаме, то можете полностью довериться ему в выборе маршрутов, покупок и прочих вопросов в организации вашего путешествия)))

  • М
    Марина
    1 июля 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Сергей провел замечательную обзорную экскурсию для нас. Погуляли по центру города, посетили основные достопримечательности, полюбовались на озеро, окунулись в многовековую
    читать дальше

    историю, отведали вкуснейшего кофе и даже подискутировали относительно наследия марксистко-ленинской идеологии, стоя у памятника Ильича, гуляли бы и дальше, тем более, что наш экскурсовод никуда не торопился и готов был рассказывать об уникальности Ханоя и истории Вьетнама много больше, но наш ребенок устал и начал капризничать… родителям пришлось сдаться и в середине дня вернуться в отель. Большое спасибо Сергею! Все замечательно!!

  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
  • М
    Максим
    21 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Договорились накануне. Экскурсия была интересная, зашли во много интересных мест. Затронули глубоко историю Вьетнама и его народа. Сергей подробно отвечал на все возникающие вопросы. Спасибо.
  • П
    Прохор
    19 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Что мне важно во время экскурсии по городу? Мне нравится, когда мне объясняют понятным мне языком то, что я запомню;
    читать дальше

    люблю когда можно задать волнующие меня вопросы: где вкусно, где хороший массаж, что посмотреть, куда съездить, и как туда добираться, где лучший курс и так далее. Это всё к Сергею.
    Из других важных моментов-хороший пеший маршрут, интересная история страны, личностей и локаций и перерывы на отдых, потому что, без них я бы столько не осилил ни пути ни информации.
    Спасибо Сергей, я Вас рекомендую!

  • A
    Alexandr
    19 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Очень понравился гид и экскурсия. Все подробно рассказывал
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
    читать дальше

    информативная интересная программа. Елизавета профессионал своего дела и просто приятный человек:) Подсказала и сориентировала по мобильной связи, расписанию поезда и др. необходимым любому туристу моментам. Это был первый город по программе, и экскурсия "задала позитивный тон" всей дальнейшей поездке.

  • О
    Ольга
    11 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Сергей провел экскурию как от местного. Много информации о городе, стране, жителях, истории. Прогулка была не обреминительная, как-будто встретились с другом и неспешно прошлись вокруг озера, заглядывая в попутные интересные локации, попили кофе.
    Сергей живет и дышит жизнью Вьетнама. Рекомендую!
  • E
    Elena
    9 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Само название "Добро пожаловать в Ханой" соответствует экскурсии, которую для нас провел Сергей.
    Все очень понравилось, начиная от экскурса в историю,
    читать дальше

    и заканчивая ответами на наши вопросы по менталитету, политике и т. д. Очень помог сориентироваться в необходимых для нас локациях.
    Наша экскурсия продлилась вместо 3 часов, целых пять) Сергей не только приятный собеседник, но и видно, что ему самому в удовольствие проводить экскурсии и общаться.

  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Спасибо Сергею за подробную, интересную и увлекательную экскурсию по Ханою,которая проходит по главным достопримечательностям города являющуюся неотъемлемой частью истории страны!
    Так
    читать дальше

    же Сергей рассказал где можно вкусно поесть вьетнамской кухни и про интересные места города которые стоит посетить,и другие вопросы!
    Благодарю за экскурсию!

  • М
    Мария
    20 мая 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Получили удовольствие от прекрасной неспешной прогулки по старому городу. В процессе узнали не только исторические, но и бытовые, и культурные
    читать дальше

    факты о Вьетнаме и вьетнамцах; попробовали три вида кофе: яичный, кокосовый и с солёной карамелью. Сергей очень приятный и доброжелательный рассказчик, дал много рекомендаций по заведениям Ханоя и позже мы продолжали общаться с ним по вацап по разным вопросам. Кстати, кокосовый кофе в Ханое (в той точке, куда нас отвёл Сергей) был самым вкусным! Впоследствии такого вкуса мы не нашли ни в других кофейнях Ханоя, ни в Дананге, ни в Нячанге

  • А
    Анна
    14 мая 2025
    Добро пожаловать в Ханой
    Сергей многое рассказал нам про историю и культуру Вьетнама и про город Ханой, посоветовал места для посещения. Мы пошли на
    читать дальше

    данную экскурсию в первое утро после прилёта, без труда встретились с Сергеем, хотя Интернета у меня не было. Сергей по пути нашего маршрута нашел нам отличное место для покупки сим-карт с выгодными тарифами, там мы отдохнули и охладились от жары. Также помог нам с местом, где мы по хорошему курсу обменяли доллары на донги. Даже после окончания экскурсии Сергей продолжал нам рассказывать и, казалось, не хотел отпускать)) Экскурсия выдалась очень продуктивной!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Старый квартал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Ханой
  2. Первое знакомство с Ханоем
  3. Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2025
Сейчас в Ханое в категории "Старый квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 185. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Старый квартал», 80 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь