Этот билет позволит познакомиться с Ханоем в свободном темпе: осмотреть главные места города из автобуса Hop-on Hop-off, выходить на любых остановках и продолжать маршрут тогда, когда удобно именно вам. За 24 или 48 часов вы сможете увидеть исторические кварталы, храмы, музеи и самые известные символы столицы Вьетнама.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание

Автобусный маршрут Hop-on Hop-off. Вы сможете свободно садиться и выходить на остановках рядом с главными достопримечательностями Ханоя. По пути вы увидите:

оперный театр

почтовое отделение

Ханойский собор

Музей военной истории

Императорскую цитадель Тханг Лонг

Храм Куан Тхань

Пагоду Чан Куок

Мавзолей Хо Ши Мина

Храм литературы

тюрьму Хоа Ло

Музей женщин Вьетнама

озеро Хоан Кием и Старый квартал

Аудиогид. Во время поездки вы узнаете об истории Ханоя, в которой переплелись китайские, французские и юго-восточноазиатские влияния. Поговорим о храмах, колониальном прошлом, легендах города и современной жизни столицы.

Организационные детали

В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 или 48 часов, остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках (в том числе английский, немецкий, французский и испанский, русского нет)

Автобусы курсируют круглый год без выходных

Первый автобус отправляется в 9:00, последний — в 17:00

Интервал движения обычно составляет около 20 минут, но может меняться в зависимости от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон частота рейсов может увеличиваться

Важно знать