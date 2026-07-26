Этот билет позволит познакомиться с Ханоем в свободном темпе: осмотреть главные места города из автобуса Hop-on Hop-off, выходить на любых остановках и продолжать маршрут тогда, когда удобно именно вам.
За 24 или 48 часов вы сможете увидеть исторические кварталы, храмы, музеи и самые известные символы столицы Вьетнама.
За 24 или 48 часов вы сможете увидеть исторические кварталы, храмы, музеи и самые известные символы столицы Вьетнама.
Описание
Автобусный маршрут Hop-on Hop-off. Вы сможете свободно садиться и выходить на остановках рядом с главными достопримечательностями Ханоя. По пути вы увидите:
- оперный театр
- почтовое отделение
- Ханойский собор
- Музей военной истории
- Императорскую цитадель Тханг Лонг
- Храм Куан Тхань
- Пагоду Чан Куок
- Мавзолей Хо Ши Мина
- Храм литературы
- тюрьму Хоа Ло
- Музей женщин Вьетнама
- озеро Хоан Кием и Старый квартал
Аудиогид. Во время поездки вы узнаете об истории Ханоя, в которой переплелись китайские, французские и юго-восточноазиатские влияния. Поговорим о храмах, колониальном прошлом, легендах города и современной жизни столицы.
Организационные детали
- В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 или 48 часов, остановки рядом с главными достопримечательностями, бесплатный Wi-Fi в автобусе и аудиогид на 8 языках (в том числе английский, немецкий, французский и испанский, русского нет)
- Автобусы курсируют круглый год без выходных
- Первый автобус отправляется в 9:00, последний — в 17:00
- Интервал движения обычно составляет около 20 минут, но может меняться в зависимости от сезона, дорожной ситуации и городских мероприятий. В высокий сезон частота рейсов может увеличиваться
Важно знать
- На борту есть места для пассажиров на инвалидных колясках, автобусы адаптированы для маломобильных путешественников
- С животными нельзя
- Во время сильного дождя верхняя палуба может быть временно закрыта
- Если планируете посещать популярные достопримечательности, учитывайте возможные очереди в высокий сезон
- Сохраняйте билет на протяжении всего срока действия — он понадобится при посадке и высадке
ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45 и 17:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|48 часов (детский 6–11 лет)
|$18
|24 часа (детский 6–11 лет)
|$15
|24 часа (взрослый 12+ лет)
|$19
|48 часов (взрослый 12+ лет)
|$25
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ханойской Оперы или в другом месте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45 и 17:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Ханоя
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