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Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия

Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
В этой поездке вас ждёт не набор достопримечательностей, а погружение в душу Вьетнама. Вы откроете древний и живой Ханой, где соединяются история, духовность и современность. Посетите старейшую пагоду и узнаете о жизни национального лидера Хо Ши Мина.

В программу включён обед из восьми традиционных блюд, который поможет составить цельное впечатление о городе.
Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия
Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия
Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

8:00–8:30 — встреча с гидом и начало знакомства с Ханоем

8:45 — пагода Чанкуок, старейшая в Ханое (6 века). Расположена на острове Золотой Рыбки на Западном озере и хранит атмосферу духовности и тишины

9:30 — комплекс Хо Ши Мина. Вы увидите мавзолей, прогуляетесь по саду и заглянете в дома, где лидер жил и работал с 1954 по 1969 год. Здесь же находится уникальная пагода на одном столбе, посвящённая Богине Милосердия

Важно: мавзолей закрыт по понедельникам и пятницам, а также ежегодно с 15 июня по 15 августа, но фотографировать его и посещать территорию можно

11:15 — музей. Вы познакомитесь с культурой 54 этнических групп Вьетнама в Этнографическом музее. По понедельникам, когда он закрыт, посещаем Женский музей

12:45 — обед в ресторане. Вас ждёт дегустация восьми изысканных блюд вьетнамской кухни — гастрономическое путешествие само по себе

14:00–14:15 — Храм литературы. Первый университет Вьетнама (11 век), связанный с конфуцианской мудростью и традицией образования

15:15–15:30 — возвращение в отель

Тайминг примерный, он может меняться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле, сопровождение англоговорящего турлидера и русскоязычного гида из нашей команды, бутылка воды, входные билеты и вьетнамский обед
  • Дополнительные расходы: напиток за обедом, чаевые гиду и водителю
  • Порядок маршрута может быть изменён по договорённости с гидом
  • При посещении храмов и пагод необходимо прикрыть руки от плеч и ноги до колен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$190
Пенсионеры$180
Дети до 7 лет$170
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1038 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
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экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Входит в следующие категории Ханоя

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