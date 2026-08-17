Всё самое важное в Ханое - за день. Индивидуальная экскурсия

В этой поездке вас ждёт не набор достопримечательностей, а погружение в душу Вьетнама. Вы откроете древний и живой Ханой, где соединяются история, духовность и современность. Посетите старейшую пагоду и узнаете о жизни национального лидера Хо Ши Мина. В программу включён обед из восьми традиционных блюд, который поможет составить цельное впечатление о городе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $190 за человека

Описание экскурсии

8:00–8:30 — встреча с гидом и начало знакомства с Ханоем

8:45 — пагода Чанкуок, старейшая в Ханое (6 века). Расположена на острове Золотой Рыбки на Западном озере и хранит атмосферу духовности и тишины

9:30 — комплекс Хо Ши Мина. Вы увидите мавзолей, прогуляетесь по саду и заглянете в дома, где лидер жил и работал с 1954 по 1969 год. Здесь же находится уникальная пагода на одном столбе, посвящённая Богине Милосердия

Важно: мавзолей закрыт по понедельникам и пятницам, а также ежегодно с 15 июня по 15 августа, но фотографировать его и посещать территорию можно

11:15 — музей. Вы познакомитесь с культурой 54 этнических групп Вьетнама в Этнографическом музее. По понедельникам, когда он закрыт, посещаем Женский музей

12:45 — обед в ресторане. Вас ждёт дегустация восьми изысканных блюд вьетнамской кухни — гастрономическое путешествие само по себе

14:00–14:15 — Храм литературы. Первый университет Вьетнама (11 век), связанный с конфуцианской мудростью и традицией образования

15:15–15:30 — возвращение в отель

Тайминг примерный, он может меняться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали