Эта программа — идеальный способ насладиться культурным и кулинарным опытом. Мы вместе закупимся продуктами на рынке и отправимся на тихую виллу в историческом районе Нгок Ха. С опытным поваром вы приготовите вьетнамские блюда — салат, барбекю, спринг-ролл и один необычный напиток. А потом продегустируете сделанное и попробуете местное вино.

Описание мастер-класса

Увлекательный взгляд на местную культуру

Мы заберём вас из отеля и вместе прогуляемся до рынка, чтобы купить продукты. Затем отправимся на виллу с красивым садом, где под руководством шефа вы научитесь готовить вьетнамскую традиционную еду. А после насладитесь своими кулинарным творениями под особые местные вина.

Наше примерное меню из четырёх блюд (доступны другие блюда или веганские/вегетарианские блюда):

Салат из цветов банана — закуска из свежих бананов и овощей

Бун ча — барбекю из свинины с кисло-сладким соусом

Нэм — жареные вьетнамские спринг-роллы из свежего мяса или тофу, грибов и овощей

Яичный кофе или шоколад — желтки, сгущённое молоко и мёд в сливочном заварном креме и чёрном кофе/шоколаде

Организационные детали