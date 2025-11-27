Эта программа — идеальный способ насладиться культурным и кулинарным опытом. Мы вместе закупимся продуктами на рынке и отправимся на тихую виллу в историческом районе Нгок Ха.
С опытным поваром вы приготовите вьетнамские блюда — салат, барбекю, спринг-ролл и один необычный напиток. А потом продегустируете сделанное и попробуете местное вино.
Описание мастер-класса
Увлекательный взгляд на местную культуру
Мы заберём вас из отеля и вместе прогуляемся до рынка, чтобы купить продукты. Затем отправимся на виллу с красивым садом, где под руководством шефа вы научитесь готовить вьетнамскую традиционную еду. А после насладитесь своими кулинарным творениями под особые местные вина.
Наше примерное меню из четырёх блюд (доступны другие блюда или веганские/вегетарианские блюда):
- Салат из цветов банана — закуска из свежих бананов и овощей
- Бун ча — барбекю из свинины с кисло-сладким соусом
- Нэм — жареные вьетнамские спринг-роллы из свежего мяса или тофу, грибов и овощей
- Яичный кофе или шоколад — желтки, сгущённое молоко и мёд в сливочном заварном креме и чёрном кофе/шоколаде
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер туда-обратно в районе Старого квартала Ханоя, экскурсия на местный рынок, обучение приготовлению 4 блюд + их дегустация, местное вино, минеральная вода и травяной чай (все напитки без ограничений)
- Гостям, не проживающим в районе Старого квартала, мы дадим рекомендации по наиболее удобному месту встречи
- Дети должны быть в сопровождении родителей
- По соображениям безопасности дети младше 5 лет могут присутствовать вместе с родителями, но не допускаются к участию в кулинарных сессиях
- С вами будут опытный англоговорящий инструктор по кулинарии и переводчик
ежедневно в 09:00 и 15:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$70
|Дети 6-10 лет
|$35
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|$60
|Школьники
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля в Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 289 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
