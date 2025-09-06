Найдено 3 экскурсии в категории « Почувствовать себя местным » в Ханое на русском языке, цены от $32, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 9% Мини-группа до 12 чел. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30 $32 $35 за человека На машине 5.5 часов Групповая до 15 чел. Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $75 за человека 4.5 часа 10% Мини-группа до 12 чел. Кулинарный мастер-класс в Ханое Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено) Начало: У отеля в Старом квартале Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 $63 $70 за человека Другие экскурсии Ханоя

