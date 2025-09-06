-
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30
Завтра в 11:00
7 сен в 11:00
$32
$35 за человека
Групповая
до 15 чел.
Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда
Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 14:00
8 сен в 09:00
$75 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
$63
$70 за человека
