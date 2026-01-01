около 60 стран, от Боливии и Чили до Мьянмы и Ирана, и создал по самым полюбившимся свои авторские маршруты, позволяющие полностью раскрыть место и людей, включающие как топовые достопримечательности региона из разряда must-see, так и уникальные, неизъезженные туристами локации, что дает возможность увидеть страну и ее жителей настоящими - в таких местах мы получаем доступ к реальной жизни их неподдельным эмоциям. Ключевые ценности наших путешествий, помимо следования неистоптанными массовым туризмом тропами (есть в английском отличное выражение - off the beaten path), это: 1. Камерные группы. Можете быть уверены, что в группе никогда не будет более 12 человек - мне очень важно не скатываться в массовый туризм, а также чтобы мы всегда были мобильными и гибкими. 2. Качество жилья. Идеальный баланс между бюджетом и качеством - наше все. Я невероятно тщательно подхожу к тому, где мы будем спать. Это не самый дорогой в городе отель 5*, но то место, где будет комфортно, красиво и атмосферно. В диких и удаленных местах, как боливийский Альтиплано или дебри Хевсуретии, где таких вариантов нет в принцпе, мы живем в лучшем, что предлагает регион. Иногда наше место ночлега само по себе является достопримечательностью, о которой в конце поездки участники вспоминают не меньше, чем о каком-нибудь живописном каньоне. 3. Гибкость. Мы отталкиваемся от интересов участников и легко выходим за пределы программы. Это не туристическая экскурсия с 9:00 до 14:00, моя задача чтобы всем было классно 24/7. Подобралась целая группа активных ребят - легко организуем по пути классный трекинг и вернемся домой заполночь после рейда по местным барам! 4. Аутентика, аутентика и еще раз аутентика. Достопримечательности и места с открыток это, конечно, хорошо - но в каждый тур я стараюсь насытить по-максимуму элементами и деталями, в которых ты сможешь наблюдать реальную, повседневеую жизнь и быт людей этой местности. Большинство участников моих путешествий сейчас - те, кто уже ездил со мной ранее, поэтому количество мест для новичков бывает очень ограничено. Буду искренне рад, если ты тоже разделяешь наши ценности и станешь частью команды:)