Вьетнам: невероятное путешествие через всю страну

Уникальный и безумно красивый маршрут - в этот Вьетнам вы не сможете не влюбиться
Описание тура

Северный и центральный Вьетнам — лучшее место для настоящего погружения в колорит Юго-Восточной Азии. Мы посетим 6 объектов Всемирного наследия Юнеско во Вьетнаме, сходим в трекинг вдоль бесконечных рисовых террас и погрузимся в пышные влажные джунгли, накупаемся в теплом море и поживем на белоснежном пляже маленького вулканического острова, проплывем по ядовито-бирюзовым рекам и по величественной бухте Халонг с ее сюрреалистическими скалами, заберемся в удаленные горные деревни и приготовим обед с вьетнамской семьей, спустимся в одну из красивейших пещер мира и посмотрим любопытную архитектуру древнего японского портового города, а также бывшей и нынешней столиц — яркость жизни и природы Вьетнама зашкаливают!
В национальных парках под защитой Юнеско здесь сохраняется первозданная природа, а в глубинке — традиционный уклад жизни. А еще здесь гостеприимные и светлые люди, самая разнообразная в юго-восточной Азии кухня, потрясающе стильные отели и интересная культура.

Мы будем ездить на очень просторном минивэне с комфортными креслами, как в бизнес-классе самолета, а жить в уникальных лоджах, бутиках-отелях, эко-отелях с высокими рейтингами (от 9.0). Размещение — по двое

Программа тура по дням

1 день

Ханой. Старый город, дух Франции и кофе с желтком

Встречаем вас в международном аэропорту Ханоя, большниство рейсов приземляются в столице Вьетнама утром. Для того, чтобы успеть увидеть город, прилет должен быть до 13:00. Либо можно прилететь накануне, чтобы увидеть больше — тем, кто прилетит раньше, в качестве бонуса я покажу интеренсые места и районы Ханоя за пределами основной программы.

Неважно, каким рейсом вы прилетите — индивидуальный трансфер в любом случае доставит вас в отель. Заселяемся и отправляемся знакомиться с городом.

Сегодня весь день столица Вьетнама в нашем распоряжении — будем вдыхать ароматы этого колоритного города, где французская колониальная архитектура смешивается с азиатским упорядоченным хаосом узких улиц, начнем знакомство с местной кухней — выпьем в секретном месте на крыше классический ханойский кофе с желтком, а на обед будет ча ка — главное блюдо Ханоя.

Увидим моноремесленные улицы старого города — от улицы бамбуковых лестниц до переулка, где продают исключительно петухов, заглянем на улицу поездов — вместо асфальта и машин здесь лежат рельсы и в метре от окон домов ходят поезда, обойдем идилическое озеро Хоанкьем и узнаем, почему на его острове хранятся две гигантские забальзамированные черепахи, увидим ханойский Нотр-Дам и богемный французский квартал с роскошными колониальными особняками, утопающими в зелени бенгальских фикусов и тамариндов.

За ужином продолжим изучать вьетнамскую кухню, самую разнообразную и интересную в юго-восточной Азии, и отправимся отдыхать — завтра нам рано вставать.

2 день

Тот самый залив тысячи островов

В 5 утра мы выезжаем из Ханоя и держим путь на остров Катба и отправляемся в круиз по бухте Ланха — продолжению легендарной бухты Халонг, которая не нуждается в дополнительном представлении. Тысячи скал, выступающих из изумрудной глади Южно-Китайского моря, освещающее их утреннее солнце (или таинственный туман — как повезет с погодой) и скользящие вокруг корабли и рыбацкие лодки — это одна из самых ярких сцен Юго-Восточной Азии, ощущение, которое вряд ли получится забыть.

Весь день мы будем плавать вдоль сотен карстовых скальных островов, увидим плавучие деревни, полностью стоящие на воде. В одной из них мы высадимся с нашего кораблика, пересядем в каноэ и на них отправимся исследовать лагуны и маленькие затерянные бухты внутри одного из островов. На этом острове живут уникальные приматы, лангуры Катба, которых осталось всего 60 особей. Иногда у нас получается их увидеть.

На одном из островов мы покатаемся на велосипедах по джунглям и доедем до небольшой деревни, потом высадимся на уединенном пляже и искупаемся, если погода нам позволит это сделать. Обедать будем конечно местными морепродуктами и рыбой.

Вечером переезжаем в следующую локацию, Ниньбинь.

3 день

Подземные реки и скальные столбы Чангана

В планах после завтрака — очередное чудо света. Будто бы мы никуда и не уезжали из бухты Халонг — только вдруг резко отступило море.

Природный заповедник Чанган, также включенный в список Юнеско — это те же тысячи острых скал, возвышающихся над ровными рисовыми полями. Между скалами-столбами текут живописные реки, по одной из них мы отправимся в 2-часовое плавание по этим потрясающим местам. Маршрут будет проходить через подземные реки и гроты.

Покатавшись на лодках по водной системе Чангана мы заберемся на одну из скал, чтобы увидеть эту изумительную красоту с высоты птичьего полета, затем пообедаем в местной деревне и направимся на рисовые террасы национального парка Пу Луонг.

4 день

Рисовые террасы и этно-меньшинства Пу Луонга

Национальный парк Пу Луонг — одно из самых диких мест Вьетнама. Сюда еще не пришел массовый туризм, здесь всего несколько лоджей, окруженных традиционными деревнями, рисовыми полями и горными ручьями.

Мы завтракаем, купаемся в бассейне с великолепным видом на холмы и террасы и весь день посвятим знакомству с настоящей вьетнамской деревней — в сопровождении местного гида отправимся в трекинг по окрестным деревням, пообедаем традиционным домашним обедом, увидим старинные деревянные водяный мельницы, будем смотреть, как работают в полях крестьяне и улыбаться любопытным деревенским детям — в общем, полностью сольемся с ритмом жизни этих удивительных мест, чтобы вечером вернуться в наш уютный лодж.

5 день

Переезд в центральный Вьетнам

Завтракаем, не спеша прощаемся с деревней и выдвигаемся в сторону центра страны, в национальный парк Фонгня-Кебанг. Это будет самый долгий переезд за все путешествие, около 8 часов — но в нашем супер-комфортном минибасе он пройдет незаметно. Ближе к вечеру приезжаем на ночлег в национальный парк Фонгня Кебанг.

6 день

Парк Юрского периода и красивейшие пещеры мира

Просыпаемся почти в раю. Наш эко-отель, небольшая и стильная семейная ферма, находится в центре национального парка Фонгня-Кебанг, на берегу тихой широкой реки. Вокруг — рисовые поля, буйволы, первозданные дождевые леса и безмятежность.

Парк Фонгня-Кебанг — это крупнейшие и красивейшие пещеры планеты. Сперва на лодке мы отправимся в пещеру, в которую можно заплыть по реке, а далее — в недавно открытую райскую, одну из самых крупных в мире. Высота некоторых залов в пещерах достигает 80 метров. Сложно передать словами, какие охватывают эмоции внутри этих шедевров природы.

Вокруг — канонические джунгли с лианами и голубыми ручьями, влажный насыщенный воздух, который можно есть ложкой, отвесные скалы, туманы, окутывающие стволы высоких деревьев. Здесь чувствуешь себя так, словно оказался в парке Юрского периода, а из-за угла сейчас выйдет динозавр

7 день

Из джунглей в мегаполис через имперскую столицу

Завтракаем и переезжаем в Хюэ — бывшую столицу Вьетнама.

Несколько часов проведем в этом городе, тут интересно. Большой старый город Хюэ, также входящий в Юнеско, включает в себя огромную императорскую цитадель и пурпурный запретный город внутри нее, а также ряд пагод, дворцов и парков. Пообедаем традиционным для города супчиком, Бун Бо Хюэ.

Есть здесь кое-что интересное и помимо императорского наследия — мы попробуем пробраться в заброшенный аквапарк, напоминающий декорации к классическим фильмам ужасов. А еще посмотрим на семиярусную пагоду Тьенму — символ города и самую высокую пагоду Вьетнама, и на действующий буддисткий монастырь при ней.

Вечером, после захода солнца, мы переедем в Дананг - приморскую жемчужину центрального Вьетнама, и окунемся в его роскошную вечернюю иллюминацию.

8 день

Море! Исследуем Дананг и окрестности

Сегодня мы в Дананге — наконец-то, после странствия по национальным паркам, начинаем радоваться морю и свежему бризу. Погода в этих широтах такая, что позволяет комфортно купаться и загорать даже зимой — температура воды не опускается ниже 24-25 градусов.

Дананг — это многокилометрвые пляжи с набережными, современная архитектура с обилием неона и огнедышащий мост-дракон, колоритные районы рыбаков и самые модные кофейни с хипстерами и экспатами, яркий порт с разноцветными лодочками, свежие морепродукты на каждом шагу и бушующая сочная зелень вокруг города.

Мы поднимемся на туманный перевал Хай-Ван, если будут силы для маленького трекинга, то постараемся пробраться на абсолютно дикий пляж без людей, посмотрим, как живут в своих деревнях рыбаки, выпьем кофе в рыбацком порту, пообедаем только что выловленной рыбой, заедем глянуть на гигантскую белоснежную статую Будды в женском обличии, символ города, который виден из каждой его точки, и встретим закат на горе обезьян, с которой открывается вид на весь Дананг.

Вечером пойдем смотреть на мост в виде дракона, который наутрально дышит огнем, и пробовать разнообразный стритфуд на ночном рынке

9 день

Эколодж на маленьком вулканическом острове

Утром мы едем в порт и на скоростной лодке отправляемся на небольшой остров Лисон, с которого на катере переберемся на совсем крошечный вулканический остров.

Пляж с белым песком, склонившиеся к бирюзовой воде пальмы, черные скалы — в таком месте находится эколодж, где мы проведем 2 следующие ночи. Бунгало, в которых мы разместимся, стоят в двух десятках метров от моря, и от звуков волн ночью нас будет отделять только москитная сетка. Здесь минималистично (удоства общие, но пугаться не нужно - все опрятно), но при этом комфортно, чтобы почувствовать максимальное единение с природой. Даже мыться тут нужно будет при помощи кокосовой скорлупы.

На обед и ужин будем есть то, что наловили за день местные рыбаки (кроме нашего лоджа на острове лишь маленькая деревня на 200 человек) — свежую рыбу, крабов, молюсков, креветок, кальмаров

10 день

Эколодж на маленьком вулканическом острове

Программа на день: отдыхать и купаться.
Сам остров имеет размеры 10.5 километра, поэтому сможем обойти его полностью, заглянуть в каждую бухту, погулять по застывшей лаве и почилить в природных бассейнах-джакузи. Если море будет благосклонно и не будет сильных волн, то можно будет заняться снорклингом, либо же просто качаться на качелях между пальм и любить жизнь:)

11 день

С тихого острова на бурлящие улицы старого Хойана

Завтракаем, прощаемся с прекрасным островом и возвращаемся обратно на большую землю.

Переезжаем в тихую деревушку на берегу моря с классным пляжем рядом с Хойаном (наш отель будет в 100 метрах от пляжа) — этот город является ярчайшим примером азиатского торгового порта Xvi-Xviii веков. Хойан подвергся влиянию японцев, китайцев и европейцев, и полностью сохранил свою историческую застройку. Старинные мосты, ярко-желтые двухэтажные домики с черепичными крышами, лавки ремесленников, река, лодки, китайские пагоды и мощенные улицы — именно такой представляется картинка Азии тому, кто никогда в ней не был.

После обеда, в золотой час, мы отправимся гулять по Хойану. А после заката он окрашивается во все цвета разноцветными фонариками, которые принято здесь вывешивать на каждом доме — поэтому мы тут до поздна. В Хойане же в одном из колоритных особняков и поужинаем

12 день

Рынок и обед в гостях, велики, горы и снова Хойан

Сегодня мы продолжим изучать великолепный Хойан и его окрестности.
Для начала, рано утром, будет опция поехать и посмотреть на потрясающую арихтектуру и улицы Хойана рано утром. Хойан необычнайно популярен, поэтому с 7 до 9 утра — единственное время, когда можно насладиться его атмосферой практически в одиночестве, без толп туристов.

После прогулки отправимся на местный рынок. Дело ответственное, нам нужно отобрать продукты, чтобы затем отправиться в гости к вьетнамской семье, где в их доме мы вместе приготовим себе обед из традиционных для этого региона блюд по бабушкиным рецептам.

После обеда заедем в Мраморные горы — комплекс известняковых скал с древними храмами.

Ближе к вечеру можно будет отправиться кататься на великах по идилическим рисовым полям в поисках буйволов или остаться наслаждаться последним вечером на море

13 день

Трансфер в Дананг и прощание

Завтракаем, купаемся напоследок и прощаемся — трансфер доставит вас в аэропорт Дананга под любой рейс. Разлетимся — кто домой, а кто продолжать свое большое азиатское приключение:)

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все размещение по программе, 12 ночей в комфортабельных и иногда необычных отелях и лоджах
  • Завтраки каждый день и 2 обеда
  • Место в комфортабельном микроавтобусе-лимузине с водителем по всему маршруту
  • Входные билеты во все национальные парки и объекты по маршруту
  • Все паромы, катера, скоростные лодки и другие перемещения по маршруту
  • Трекинг в национальном парке Пу Луонг с местным жителем
  • Лодки для посещения подземных рек и пещер в Ниньбине и нац. парке Фонгня Кебанг
  • Круиз по бухте Халонг с обедом морепродуктами на борту и катанием на каяках
  • Поход на рынок, кулинарный мастер-класс и обед в гостях у вьетнамской семьи в Хойане
  • Индивидуальные ансферы из аэропорта Ханоя и в аэропорт Дананга
  • Все экскурсионное сопровождение и забота организатора 24/7 по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Международный перелет в Ханой, из Дананга
  • Обеды-ужины (от 20 долларов в день, в зависимости от аппетита)
  • Медицинская страховка
Визы
Гражданам Рф и Беларуси для посещения Вьетнама сроком до 45 дней виза не требуется
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я - Алексей, твой эксперт, проводник и консультант по каждому маршруту и путешествию. Помимо 15-летнего опыта работы в туризме, почти всю свою жизнь я путешествую самостоятельно, объехал за это время
около 60 стран, от Боливии и Чили до Мьянмы и Ирана, и создал по самым полюбившимся свои авторские маршруты, позволяющие полностью раскрыть место и людей, включающие как топовые достопримечательности региона из разряда must-see, так и уникальные, неизъезженные туристами локации, что дает возможность увидеть страну и ее жителей настоящими - в таких местах мы получаем доступ к реальной жизни их неподдельным эмоциям. Ключевые ценности наших путешествий, помимо следования неистоптанными массовым туризмом тропами (есть в английском отличное выражение - off the beaten path), это: 1. Камерные группы. Можете быть уверены, что в группе никогда не будет более 12 человек - мне очень важно не скатываться в массовый туризм, а также чтобы мы всегда были мобильными и гибкими. 2. Качество жилья. Идеальный баланс между бюджетом и качеством - наше все. Я невероятно тщательно подхожу к тому, где мы будем спать. Это не самый дорогой в городе отель 5*, но то место, где будет комфортно, красиво и атмосферно. В диких и удаленных местах, как боливийский Альтиплано или дебри Хевсуретии, где таких вариантов нет в принцпе, мы живем в лучшем, что предлагает регион. Иногда наше место ночлега само по себе является достопримечательностью, о которой в конце поездки участники вспоминают не меньше, чем о каком-нибудь живописном каньоне. 3. Гибкость. Мы отталкиваемся от интересов участников и легко выходим за пределы программы. Это не туристическая экскурсия с 9:00 до 14:00, моя задача чтобы всем было классно 24/7. Подобралась целая группа активных ребят - легко организуем по пути классный трекинг и вернемся домой заполночь после рейда по местным барам! 4. Аутентика, аутентика и еще раз аутентика. Достопримечательности и места с открыток это, конечно, хорошо - но в каждый тур я стараюсь насытить по-максимуму элементами и деталями, в которых ты сможешь наблюдать реальную, повседневеую жизнь и быт людей этой местности. Большинство участников моих путешествий сейчас - те, кто уже ездил со мной ранее, поэтому количество мест для новичков бывает очень ограничено. Буду искренне рад, если ты тоже разделяешь наши ценности и станешь частью команды:)

