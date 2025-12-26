Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
«Сегодня по канатной дороге мы поднимемся в парк развлечений Винперл, где до самого вечера нас ждут веселье и отдых»
5 мар в 08:00
3 янв в 08:00
$1625 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 мар в 08:00
6 ноя в 08:00
$2350 за человека
Вьетнам: северный характер
Ханой, Халонг, Ниньбинь, Хойан, Банахиллс, Дананг, Хюэ, Ханой
30 апр в 10:00
от 158 873 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ханое
Сколько стоит тур в Ханое в январе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 1625 до 158 873. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от $1625. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март