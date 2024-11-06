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Авторский тур
11 дней
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
«Наш круиз по заливу Халонг начинается»
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2 220 за человека
Авторский тур
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
«При бронировании потребуется аванс в размере 20% от стоимости на бронирование круиза»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$800 за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
«Важно: помимо основного аванса при бронировании, потребуется аванс в размере 20% от стоимости тура на бронирование круиза»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
$2 050 за человека
Авторский тур
13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
«Мы совершим треккинг к одному из самых красивых в мире водопадов, заглянем в таинственные пещеры, прокатимся на лодке по реке и на корабле по живописному заливу Халонг с тысячами островков»
7 сен в 10:00
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Водные развлечения»
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