Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Прогуляемся по аутентичной рыбацкой деревушке, побродим по загадочным подземным ходам, побываем на производстве конфет из кокоса, покатаемся на лодке из бамбука и навсегда влюбимся в пейзажи с покрытыми зеленью горами, бескрайними рисовыми плантациями и густыми джунглями.
ноя
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 220
Описание
Организационные детали
Время и дни экскурсий могут меняться в зависимости от погоды, времени внутренних перелетов и других условий, но все они состоятся.
Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.
Виза во Вьетнам для россиян не нужна. В Камбоджу оформляется онлайн.
Проживание. Будем жить в отеле «Classic Street Hotel» 4* в Ханое, на корабле, «Siingita Saigon Boutique Hotel» 4* в Хошимине, «Two Seasons Siem Reap Hotel» 5* в Сием Рипе. Возможно размещение в других подобных отелях 4-5*.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды в 5 и 7 дни, завтрак, обед и ужин на корабле.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Интернет. Бесплатный Wi-Fi есть в каждом отеле и туристическом ресторане. Вы можете купить сим-карту местного оператора с 3G, и у вас всегда будет интернет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ханою и кукольное шоу
Встретим вас в аэропорту в 11:00 и отвезём в отель. Если вы прилетаете позже, то добраться до отеля на такси вам нужно будет самостоятельно.
После заселения у вас будет время на отдых, а затем отправимся на прогулку по городу Ханой. На обед вы сможете попробовать настоящий вьетнамский кофе и суп Фо.
Посетим храм Ван-Мьеу или «храм литературы» — первый университет во Вьетнаме 11 века. Увидим старейшую в Ханое пагоду Чанкуок, побываем на площади Бадинь с мавзолеем Хошимина и у озера Хоанкьем, или «озера возвращённого меча», где полюбуемся храмом Нефритовой горы Нгок Шон.
По желанию дальше отправимся на вьетнамское кукольное шоу длительностью 1 час или покатаемся на велорикше по старинному кварталу и Шёлковой улице со множеством сувенирных лавочек.
Вечером вернёмся в отель.
Круиз начинается
В 08:00 поедем в бухту Халонг. Прибудем на место в 11:30, взойдём на борт корабля и разместимся в каютах. Наш круиз по заливу Халонг начинается! Пообедаем свежими морепродуктами на борту.
Сегодня пройдём острова Собаки, Пальца и Петуха. Посетим пещеру Удивления, подсвеченную цветными огнями. В 16:00 остановимся у острова Титова, где желающие смогут подняться на смотровую площадку, поплавать или покататься на байдарках.
Ужинать и ночевать будем на корабле. Любители ловли рыбы смогут принять участие в ночной рыбалке.
Возвращение в Ханой
День начнётся с невероятного рассвета в бухте Халонг, а продолжится уроком гимнастики тайци на палубе и вкусным завтраком. Сегодня побываем в рыбацкой деревушке, где люди живут в лодках-плотах.
В 09:40 выпишемся из кают, экипаж поможет перенести ваши вещи на палубу. Пообедаем на борту и примерно в 12:00 сойдём с корабля.
К 16:30 вернёмся в Ханой. Вечером прогуляемся по городу и покажем вам другие грани города. Покажется, будто мы оказались за пределами Азии! Полюбуемся кафедральным собором Святого Иосифа, пройдёмся по сувенирным магазинам. Советуем купить в подарки кофе, посуду, картины и шёлк.
Провинция Ниньбинь, катание на лодке и Три Пещеры
Утром отправимся в провинцию Ниньбинь. Ехать предстоит около 2 часов. Побываем в городе Хоалы, бывшей столицей в 10-11 века. Вы увидите живописные пейзажи: покрытые яркой зеленью горы и бескрайние рисовые поля.
Пообедаем и поедем местечку Три Пещеры, чтобы покататься на лодке из бамбука. Прогуляемся по воде, любуясь зелёными скалами и причудливыми водорослями, напоминающими ёлки. Обязательно захватите с собой головной убор — солнце здесь яркое и жаркое.
Вечером вылетим в Хошимин. Заселимся в отель и отдохнём.
Прогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклор
После завтрака поедем на экскурсию в дельту Меконга. Место это необычное: здесь не дороги, а водные каналы, не машины, а лодки-сампаны. Ещё здесь можно увидеть плавучие дома, где вместо фундамента — бочки, а в садах выращивают рыбу.
В городе Митхо займём места в лодке и переплывём на противоположный берег, где мы прогуляемся по джунглям и увидим, как живут местные. А ещё понаблюдаем за производством конфет из кокоса и мёда, выпечкой рисовых лепёшек, созданием изделий из кокосового дерева. Во фруктовых садах вы сможете насладиться сладкими плодами, а ещё послушать фольклорную музыку и пение. Также вас ждёт катание по деревне в повозке, запряжённой лошадью.
На обед попробуем местный деликатес из рыбы «ухо слона».
Партизанские тоннели Кучи
После завтрака побываем в тоннелях Кучи, настоящих подземных лабиринтах, протянувшихся на 200 километров. Здесь прятались партизаны во время войны: они организовали в тоннелях штаб, госпиталь, склад боеприпасов. А рылся этот подземный город руками!
Посмотрим чёрно-белый фильм, снятый здесь в 1967 году, после чего отправимся исследовать многочисленные ходы и коридоры. Побываем в полевом госпитале и оружейной мастерской и попробуем партизанскую пищу.
Желающие смогут пострелять из стрелкового оружия.
Достопримечательности Хошимина и суп Фо на обед
Позавтракаем и начнём экскурсию по Хошимину. Сделаем эффектные кадры со смотровой площадки 68-этажного небоскрёба в форме лепестка лотоса.
Полюбуемся кафедральным собором на Парижской площади в неороманском стиле. По задумкам французских архитекторов, сооружение должно было в точности повторять Нотр-Дам, но собор получился уникальным.
Посетим выставку лаковых изделий и пообедаем супом Фо. В стоимость включён только суп, но за доплату вы сможете попробовать и другие национальные блюда: блинчики Нэм или пиво «Сайгон».
Заглянем на рынок Бен Тхань и пополним запас сувениров. Во второй половине дня вылетим в Сием Рип.
Храмы Ангкора
После завтрака поедем в городок Ангкора, чтобы увидеть его необычные храмы. Наше турне по малому кругу Ангкора начинается!
Посетим один из самых больших храмов в мире — Ангкор Ват. Затем побываем в храмах Ангкор Тхом и Байон и полюбуемся святилищем Та Прум в лесу. Руины храма покрыли массивные корни деревьев и длинные лианы.
Продолжаем знакомиться с храмами Ангкора
Сегодня вас ждёт большой круг Ангкора. Мы покажем вам места, куда редко отвозят путешественников. Вы увидите храм-гору Пре-Руп 10 века, посвящённый Шиве и храм Та Сом 12 века, где можно причаститься водами Ниек Пин. А ещё побываем в лесных храмах Крол Ко и Прех Кхан.
Следующая локация — храмовый комплекс Бентей Прей. Оттуда доберёмся до монастыря Бентей Кдей и императорской купальни Сра Сронг. Рассмотрим поросший мхом и зеленью храм Прасат Краван, загадочные святыни Та Нэй и Бентей Самре.
Национальный парк «Пном Кулен»
Встанем рано, позавтракаем и поедем в национальный парк «Пном Кулен». Горный массив считается местом силы и источником энергии. Здесь действительно удивительная атмосфера: густые джунгли будто скрывают нас от шумного внешнего мира, позволяя побыть наедине с природой и самим собой.
На вершине горы Кулен расположен древний буддийский храм, а ещё в скале высечена статуя лежащего Будды. Вы сможете освежиться в запруде, которую образует 15-ти метровый водопад, а ещё насладиться местным SPA — ихтиомассажем (пилинг рыбками).
Отъезд
После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт, если улетаете в первой половине дня. Или прогуляться по городку Сием Рип, закупиться сувенирами и попробовать новые блюда местной кухни, которые ещё не успели продегустировать.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4-5
- Завтраки в отелях, обеды в 5 и 7 дни, завтрак, обед и ужин на корабле
- Трансферы по программе (на арендованных микроавтобусах, такси)
- 2 авиаперелёта Ханой - Хошимин, Хошимин - Сиемрип
- Трансферы из/в а аэропорт (Ханой, Хошимин, Сиемрип)
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экскурсии по программе
- Посещение театра кукол в Ханое или катание на рикше (1 час)
- Круиз на комфортабельном корабле по заливу Халонг с завтраком, обедом и ужином
- Путешествие по Меконгу с обедом
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Ханоя и обратно из Сием Реапа
- Визы, оформляются по прилету или онлайн
- Страховка
- Питание вне программы ($10-15 в день, $100-150 на все путешествие)