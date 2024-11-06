За одно путешествие успеем познакомиться с местным фольклором, слушая игру на национальных инструментах, и попробовать вьетнамскую кухню — накормим вас лучшим супом Фо, позаниматься утренней гимнастикой тайци прямо на палубе и порыбачить ночью. Прогуляемся по аутентичной рыбацкой деревушке, побродим по загадочным подземным ходам, побываем на производстве конфет из кокоса, покатаемся на лодке из бамбука и навсегда влюбимся в пейзажи с покрытыми зеленью горами, бескрайними рисовыми плантациями и густыми джунглями.

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Описание

Организационные детали

Время и дни экскурсий могут меняться в зависимости от погоды, времени внутренних перелетов и других условий, но все они состоятся.

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Виза во Вьетнам для россиян не нужна. В Камбоджу оформляется онлайн.