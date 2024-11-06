Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Авторский тур в Ханое

Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты

За одно путешествие успеем познакомиться с местным фольклором, слушая игру на национальных инструментах, и попробовать вьетнамскую кухню — накормим вас лучшим супом Фо, позаниматься утренней гимнастикой тайци прямо на палубе и порыбачить ночью.

Прогуляемся по аутентичной рыбацкой деревушке, побродим по загадочным подземным ходам, побываем на производстве конфет из кокоса, покатаемся на лодке из бамбука и навсегда влюбимся в пейзажи с покрытыми зеленью горами, бескрайними рисовыми плантациями и густыми джунглями.
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Ближайшие даты:
6
ноя
6
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 220
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Время и дни экскурсий могут меняться в зависимости от погоды, времени внутренних перелетов и других условий, но все они состоятся.

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Виза во Вьетнам для россиян не нужна. В Камбоджу оформляется онлайн.

Проживание. Будем жить в отеле «Classic Street Hotel» 4* в Ханое, на корабле, «Siingita Saigon Boutique Hotel» 4* в Хошимине, «Two Seasons Siem Reap Hotel» 5* в Сием Рипе. Возможно размещение в других подобных отелях 4-5*.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды в 5 и 7 дни, завтрак, обед и ужин на корабле.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Интернет. Бесплатный Wi-Fi есть в каждом отеле и туристическом ресторане. Вы можете купить сим-карту местного оператора с 3G, и у вас всегда будет интернет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ханою и кукольное шоу

Встретим вас в аэропорту в 11:00 и отвезём в отель. Если вы прилетаете позже, то добраться до отеля на такси вам нужно будет самостоятельно.

После заселения у вас будет время на отдых, а затем отправимся на прогулку по городу Ханой. На обед вы сможете попробовать настоящий вьетнамский кофе и суп Фо.

Посетим храм Ван-Мьеу или «храм литературы» — первый университет во Вьетнаме 11 века. Увидим старейшую в Ханое пагоду Чанкуок, побываем на площади Бадинь с мавзолеем Хошимина и у озера Хоанкьем, или «озера возвращённого меча», где полюбуемся храмом Нефритовой горы Нгок Шон.

По желанию дальше отправимся на вьетнамское кукольное шоу длительностью 1 час или покатаемся на велорикше по старинному кварталу и Шёлковой улице со множеством сувенирных лавочек.

Вечером вернёмся в отель.

Экскурсия по Ханою и кукольное шоуЭкскурсия по Ханою и кукольное шоуЭкскурсия по Ханою и кукольное шоуЭкскурсия по Ханою и кукольное шоу
2 день

Круиз начинается

В 08:00 поедем в бухту Халонг. Прибудем на место в 11:30, взойдём на борт корабля и разместимся в каютах. Наш круиз по заливу Халонг начинается! Пообедаем свежими морепродуктами на борту.

Сегодня пройдём острова Собаки, Пальца и Петуха. Посетим пещеру Удивления, подсвеченную цветными огнями. В 16:00 остановимся у острова Титова, где желающие смогут подняться на смотровую площадку, поплавать или покататься на байдарках.

Ужинать и ночевать будем на корабле. Любители ловли рыбы смогут принять участие в ночной рыбалке.

Круиз начинаетсяКруиз начинаетсяКруиз начинаетсяКруиз начинается
3 день

Возвращение в Ханой

День начнётся с невероятного рассвета в бухте Халонг, а продолжится уроком гимнастики тайци на палубе и вкусным завтраком. Сегодня побываем в рыбацкой деревушке, где люди живут в лодках-плотах.

В 09:40 выпишемся из кают, экипаж поможет перенести ваши вещи на палубу. Пообедаем на борту и примерно в 12:00 сойдём с корабля.

К 16:30 вернёмся в Ханой. Вечером прогуляемся по городу и покажем вам другие грани города. Покажется, будто мы оказались за пределами Азии! Полюбуемся кафедральным собором Святого Иосифа, пройдёмся по сувенирным магазинам. Советуем купить в подарки кофе, посуду, картины и шёлк.

Возвращение в ХанойВозвращение в ХанойВозвращение в ХанойВозвращение в Ханой
4 день

Провинция Ниньбинь, катание на лодке и Три Пещеры

Утром отправимся в провинцию Ниньбинь. Ехать предстоит около 2 часов. Побываем в городе Хоалы, бывшей столицей в 10-11 века. Вы увидите живописные пейзажи: покрытые яркой зеленью горы и бескрайние рисовые поля.

Пообедаем и поедем местечку Три Пещеры, чтобы покататься на лодке из бамбука. Прогуляемся по воде, любуясь зелёными скалами и причудливыми водорослями, напоминающими ёлки. Обязательно захватите с собой головной убор — солнце здесь яркое и жаркое.

Вечером вылетим в Хошимин. Заселимся в отель и отдохнём.

Провинция Ниньбинь, катание на лодке и Три ПещерыПровинция Ниньбинь, катание на лодке и Три ПещерыПровинция Ниньбинь, катание на лодке и Три ПещерыПровинция Ниньбинь, катание на лодке и Три Пещеры
5 день

Прогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклор

После завтрака поедем на экскурсию в дельту Меконга. Место это необычное: здесь не дороги, а водные каналы, не машины, а лодки-сампаны. Ещё здесь можно увидеть плавучие дома, где вместо фундамента — бочки, а в садах выращивают рыбу.

В городе Митхо займём места в лодке и переплывём на противоположный берег, где мы прогуляемся по джунглям и увидим, как живут местные. А ещё понаблюдаем за производством конфет из кокоса и мёда, выпечкой рисовых лепёшек, созданием изделий из кокосового дерева. Во фруктовых садах вы сможете насладиться сладкими плодами, а ещё послушать фольклорную музыку и пение. Также вас ждёт катание по деревне в повозке, запряжённой лошадью.

На обед попробуем местный деликатес из рыбы «ухо слона».

Прогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклорПрогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклорПрогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклорПрогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклорПрогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклорПрогулка по деревушке Меконга, производство конфет и местный фольклор
6 день

Партизанские тоннели Кучи

После завтрака побываем в тоннелях Кучи, настоящих подземных лабиринтах, протянувшихся на 200 километров. Здесь прятались партизаны во время войны: они организовали в тоннелях штаб, госпиталь, склад боеприпасов. А рылся этот подземный город руками!

Посмотрим чёрно-белый фильм, снятый здесь в 1967 году, после чего отправимся исследовать многочисленные ходы и коридоры. Побываем в полевом госпитале и оружейной мастерской и попробуем партизанскую пищу.

Желающие смогут пострелять из стрелкового оружия.

Партизанские тоннели КучиПартизанские тоннели КучиПартизанские тоннели КучиПартизанские тоннели Кучи
7 день

Достопримечательности Хошимина и суп Фо на обед

Позавтракаем и начнём экскурсию по Хошимину. Сделаем эффектные кадры со смотровой площадки 68-этажного небоскрёба в форме лепестка лотоса.

Полюбуемся кафедральным собором на Парижской площади в неороманском стиле. По задумкам французских архитекторов, сооружение должно было в точности повторять Нотр-Дам, но собор получился уникальным.

Посетим выставку лаковых изделий и пообедаем супом Фо. В стоимость включён только суп, но за доплату вы сможете попробовать и другие национальные блюда: блинчики Нэм или пиво «Сайгон».

Заглянем на рынок Бен Тхань и пополним запас сувениров. Во второй половине дня вылетим в Сием Рип.

Достопримечательности Хошимина и суп Фо на обедДостопримечательности Хошимина и суп Фо на обедДостопримечательности Хошимина и суп Фо на обедДостопримечательности Хошимина и суп Фо на обедДостопримечательности Хошимина и суп Фо на обед
8 день

Храмы Ангкора

После завтрака поедем в городок Ангкора, чтобы увидеть его необычные храмы. Наше турне по малому кругу Ангкора начинается!

Посетим один из самых больших храмов в мире — Ангкор Ват. Затем побываем в храмах Ангкор Тхом и Байон и полюбуемся святилищем Та Прум в лесу. Руины храма покрыли массивные корни деревьев и длинные лианы.

Храмы АнгкораХрамы АнгкораХрамы АнгкораХрамы Ангкора
9 день

Продолжаем знакомиться с храмами Ангкора

Сегодня вас ждёт большой круг Ангкора. Мы покажем вам места, куда редко отвозят путешественников. Вы увидите храм-гору Пре-Руп 10 века, посвящённый Шиве и храм Та Сом 12 века, где можно причаститься водами Ниек Пин. А ещё побываем в лесных храмах Крол Ко и Прех Кхан.

Следующая локация — храмовый комплекс Бентей Прей. Оттуда доберёмся до монастыря Бентей Кдей и императорской купальни Сра Сронг. Рассмотрим поросший мхом и зеленью храм Прасат Краван, загадочные святыни Та Нэй и Бентей Самре.

Продолжаем знакомиться с храмами АнгкораПродолжаем знакомиться с храмами АнгкораПродолжаем знакомиться с храмами АнгкораПродолжаем знакомиться с храмами АнгкораПродолжаем знакомиться с храмами Ангкора
10 день

Национальный парк «Пном Кулен»

Встанем рано, позавтракаем и поедем в национальный парк «Пном Кулен». Горный массив считается местом силы и источником энергии. Здесь действительно удивительная атмосфера: густые джунгли будто скрывают нас от шумного внешнего мира, позволяя побыть наедине с природой и самим собой.

На вершине горы Кулен расположен древний буддийский храм, а ещё в скале высечена статуя лежащего Будды. Вы сможете освежиться в запруде, которую образует 15-ти метровый водопад, а ещё насладиться местным SPA — ихтиомассажем (пилинг рыбками).

Национальный парк «Пном Кулен»Национальный парк «Пном Кулен»Национальный парк «Пном Кулен»Национальный парк «Пном Кулен»Национальный парк «Пном Кулен»Национальный парк «Пном Кулен»
11 день

Отъезд

После завтрака вы можете сразу отправиться в аэропорт, если улетаете в первой половине дня. Или прогуляться по городку Сием Рип, закупиться сувенирами и попробовать новые блюда местной кухни, которые ещё не успели продегустировать.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4-5
  • Завтраки в отелях, обеды в 5 и 7 дни, завтрак, обед и ужин на корабле
  • Трансферы по программе (на арендованных микроавтобусах, такси)
  • 2 авиаперелёта Ханой - Хошимин, Хошимин - Сиемрип
  • Трансферы из/в а аэропорт (Ханой, Хошимин, Сиемрип)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экскурсии по программе
  • Посещение театра кукол в Ханое или катание на рикше (1 час)
  • Круиз на комфортабельном корабле по заливу Халонг с завтраком, обедом и ужином
  • Путешествие по Меконгу с обедом
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Ханоя и обратно из Сием Реапа
  • Визы, оформляются по прилету или онлайн
  • Страховка
  • Питание вне программы ($10-15 в день, $100-150 на все путешествие)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
Завершение: Сием Реап, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ханоя

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры11-дневные турыВодные развлеченияКруизы

Похожие туры из Ханоя

Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Авторский тур
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
$800 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Ханой, аэропорт или отель, утро
3 мая
4 мая
5 мая
8 мая
$2 050 за человека
Жемчужины северного Вьетнама
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Ханой, аэропорт, утро
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
$1 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ханое
Все туры из Ханоя
All Airlines
ХорошоТам