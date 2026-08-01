Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
12 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$1700 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
15 авг в 08:00
29 авг в 08:00
180 000 ₽ за человека
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Ханой, Хоалы, Сапа, Дананг, Хойан, Далат, Нячанг, Хошимин, бухта Халонг, дельта Меконга, горы и море
Начало: Аэропорт Ханоя, по времени рейса
6 дек в 10:00
$2350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Хойан»
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