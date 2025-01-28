17 дней
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
28 янв в 10:00
$1 690 за человека
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 000 за человека
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
27 окт в 08:00
31 окт в 08:00
$800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «История и архитектура»
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