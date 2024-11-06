Найдено 3 тура в категории « Круизы » в Ханое на русском языке, цены от $800. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине 🎶 Музыкальные теплоходы Авторский тур 11 дней Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер) «Наш круиз по заливу Халонг начинается» $ 2 220 за человека Авторский тур 3 дня Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди... «При бронировании потребуется аванс в размере 20% от стоимости на бронирование круиза» $ 800 за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Авторский тур 11 дней Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро «Важно: помимо основного аванса при бронировании, потребуется аванс в размере 20% от стоимости тура на бронирование круиза» $ 2 050 за человека Все туры Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Круизы»

Заказывайте круизы и водные туры из Ханоя с гидом в 2024 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия