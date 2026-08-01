Интересные программы мастер-классы Ханоя

Найдено 4 тура в категории «Мастер-классы» в Ханое на русском языке, цены от $594, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с йогой и мастер-классом (на английском)
Круизы
2 дня
-
10%
6 отзывов
Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с йогой и мастер-классом (на английском)
Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:30
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от $594$660 за всё до 2 чел.
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
На велосипеде
На яхте
На лодке
Круизы
Прогулки на каяках
На электромобиле
Велотуры
7 дней
6 отзывов
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
26 сен в 10:00
24 окт в 10:00
€1790 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
Канатная дорога
SUP-прогулки
Круизы
На микроавтобусе
17 дней
9 отзывов
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
28 ноя в 08:00
3 янв в 08:00
$1790 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
8 дней
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
24 окт в 12:00
6 мар в 12:00
$1750 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с йогой и мастер-классом (на английском);
  2. На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено;
  3. Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг;
  4. Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы.
Какие места ещё посмотреть в Ханое
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бухта Халонг;
  2. На море;
  3. Мосты;
  4. Хойан;
  5. Улица Ханойского поезда.
Сколько стоит тур в Ханое в августе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 тура от 594 до 1790 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Мастер-классы», 21 ⭐ отзыв, цены от $594. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь