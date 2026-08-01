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Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с йогой и мастер-классом (на английском)
Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:30
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от $594
$660 за всё до 2 чел.
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
26 сен в 10:00
24 окт в 10:00
€1790 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
28 ноя в 08:00
3 янв в 08:00
$1790 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
24 окт в 12:00
6 мар в 12:00
$1750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Мастер-классы»
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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с йогой и мастер-классом (на английском);
- На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено;
- Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг;
- Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы.
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