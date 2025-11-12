Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Проведите незабываемый день в Хошимине, исследуя его колониальное наследие и современные высотки. Вас ждёт посещение Собора Нотр-Дам, здания главпочтамта и Музея Жертв Войны. Насладитесь традиционным вьетнамским кофе и попробуйте блюда местной кухни.



Прогуляйтесь по рынку Бен-Тхань и завершите день на вершине Bitexco Financial Tower с потрясающим видом на город