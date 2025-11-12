Проведите незабываемый день в Хошимине, исследуя его колониальное наследие и современные высотки. Вас ждёт посещение Собора Нотр-Дам, здания главпочтамта и Музея Жертв Войны. Насладитесь традиционным вьетнамским кофе и попробуйте блюда местной кухни.
Прогуляйтесь по рынку Бен-Тхань и завершите день на вершине Bitexco Financial Tower с потрясающим видом на город
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные колониальные достопримечательности
- ☕ Дегустация традиционного вьетнамского кофе
- 🏙️ Вид на город с высоты небоскрёба
- 🍜 Обед из блюд местной кухни
- 🛍️ Шопинг на рынке Бен-Тхань
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Собор Нотр-Дам
- Здание главпочтамта
- Музей Жертв Войны
- Рынок Бен-Тхань
- Bitexco Financial Tower
Описание экскурсии
Открывая Хошимин вместе со мной, вы обязательно почувствуете его специфическую неповторимую атмосферу. Вас ждёт постколониальный центр города с его главными достопримечательностями:
- Собор Нотр-Дам и здание главпочтамта.
- Посещение Музея Жертв Войны.
- Дегустация традиционного вьетнамского кофе, заказ которого будет реализован весьма оригинальным способом.
- Обед, состоящий из блюд местной кухни • Посещение главного рынка города Бен-Тхань, на котором наш гид поможет вам сделать покупки.
- Посещение современного центра города.
- Посещение одного из самых высоких зданий Сайгона – Bitexco Financial Tower.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Нотр-Дам и здание главпочтамта
- Музей Жертв Войны
- Рынок Бен-Тхань
- Современный центр города
- Bitexco Financial Tower
Что включено
- Трансфер из отеля в Сайгоне
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд/перелёт в Сайгон
- Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Рынок Бен-Тхань
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
