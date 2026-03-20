Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка на кораблике по реке Сайгон - это мини-приключение, которое украсит ваше путешествие новыми ракурсами и приятными развлечениями.За два с половиной часа вы увидите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке,

попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и насладитесь шоу народных танцев. В стоимость включены транспорт, услуги гида и ужин на корабле. Напитки оплачиваются дополнительно. Трансфер организуется в зависимости от количества человек. Вечерний круиз по реке Сайгон - это идеальный способ провести незабываемый вечер в Хошимине

Описание билета

Вечерний Хошимин с воды

Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа. Все это время я буду сопровождать вас, рассказывая о стране и нашем городе. Вы услышите о развитии делового квартала и увидите знаковые небоскребы — Финансовую башню Bitexco и Landmark 81, а также великолепный отель Мажестик.

Шведский стол и шоу-программа

Во время прогулки вам будет предложен ужин в формате шведского стола с вьетнамскими блюдами из мяса, морепродуктов, супами, салатами и десертами. Я охотно расскажу о национальных гастрономических традициях, в том числе о таких шедеврах, как суп фо, салат из стебля лотоса, морских деликатесах и классических тропических фруктах. Кроме того, в программе будут выступления местных артистов — народные танцы с коническими шляпами и веерами.

Организационные детали