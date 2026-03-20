Виктор проводит ещё 1 экскурсию

За два с половиной часа вы увидите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке,
5 причин купить этот билет
- 🌆 Вечерний Хошимин с воды
- 🍽️ Ужин в формате шведского стола
- 🎭 Шоу народных танцев
- 🚗 Трансфер из отеля
- 🛳️ Прогулка на кораблике
Что можно увидеть
- Финансовая башня Bitexco
- Landmark 81
- Отель Мажестик
Описание билета
Вечерний Хошимин с воды
Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа. Все это время я буду сопровождать вас, рассказывая о стране и нашем городе. Вы услышите о развитии делового квартала и увидите знаковые небоскребы — Финансовую башню Bitexco и Landmark 81, а также великолепный отель Мажестик.
Шведский стол и шоу-программа
Во время прогулки вам будет предложен ужин в формате шведского стола с вьетнамскими блюдами из мяса, морепродуктов, супами, салатами и десертами. Я охотно расскажу о национальных гастрономических традициях, в том числе о таких шедеврах, как суп фо, салат из стебля лотоса, морских деликатесах и классических тропических фруктах. Кроме того, в программе будут выступления местных артистов — народные танцы с коническими шляпами и веерами.
Организационные детали
- В стоимость входит: транспорт, услуги гида, ужин на корабле
- Если вас будет двое, мы организуем трансфер на легковом авто (гид, водитель и 2-е путешественников). Если вас будет больше — мы предоставим минивен (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
- Напитки оплачиваются дополнительно (4$-15$)
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В день экскурсии был дождь, Виктор встретил нас с зонтиком, в машине было всеинеобходимое для нашего комфорта. Кораблик был чудесный, мы сразу окунулись в культуру Вьетнама, через кухню, танцы и пение.