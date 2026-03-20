Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле

Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Прогулка на кораблике по реке Сайгон - это мини-приключение, которое украсит ваше путешествие новыми ракурсами и приятными развлечениями.

За два с половиной часа вы увидите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке,
читать дальшеуменьшить

попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и насладитесь шоу народных танцев. В стоимость включены транспорт, услуги гида и ужин на корабле. Напитки оплачиваются дополнительно. Трансфер организуется в зависимости от количества человек. Вечерний круиз по реке Сайгон - это идеальный способ провести незабываемый вечер в Хошимине

5
40 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🌆 Вечерний Хошимин с воды
  • 🍽️ Ужин в формате шведского стола
  • 🎭 Шоу народных танцев
  • 🚗 Трансфер из отеля
  • 🛳️ Прогулка на кораблике
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле

Что можно увидеть

  • Финансовая башня Bitexco
  • Landmark 81
  • Отель Мажестик

Описание билета

Вечерний Хошимин с воды

Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа. Все это время я буду сопровождать вас, рассказывая о стране и нашем городе. Вы услышите о развитии делового квартала и увидите знаковые небоскребы — Финансовую башню Bitexco и Landmark 81, а также великолепный отель Мажестик.

Шведский стол и шоу-программа

Во время прогулки вам будет предложен ужин в формате шведского стола с вьетнамскими блюдами из мяса, морепродуктов, супами, салатами и десертами. Я охотно расскажу о национальных гастрономических традициях, в том числе о таких шедеврах, как суп фо, салат из стебля лотоса, морских деликатесах и классических тропических фруктах. Кроме того, в программе будут выступления местных артистов — народные танцы с коническими шляпами и веерами.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспорт, услуги гида, ужин на корабле
  • Если вас будет двое, мы организуем трансфер на легковом авто (гид, водитель и 2-е путешественников). Если вас будет больше — мы предоставим минивен (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
  • Напитки оплачиваются дополнительно (4$-15$)
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле, где живут туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 779 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а
читать дальшеуменьшить

сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами провожу увлекательные экскурсии по всему Вьетнаму. Мы хотим показать путешественникам из разных уголков мира аутентичный Вьетнам — страну с древней историей, трудолюбивым и гостеприимным народом и удивительным ландшафтом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
А
Дата посещения: 19 мар 2026
Всё очень хорошо! Сопровождающий Коля был очень внимателен, интересно рассказывал. Ужин неплохой, корабль интересный, шоу и дискотека на корабле понравились. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
JULI
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести своё, но сервисные сборы будут как пол бутылки местного, но виноградник им завезли французы,
читать дальшеуменьшить

вино не уступит по вкусу никакому). Виктор рассказывал нам историю и много интересных фактов. Стол был в первой линии от сцены😁 программа классная, вас пригласят поучаствовать и сфотографироваться. Виды потрясающие.
Для наших заметка: алкоголь свой все рано возьмите безпалева) на втором ярусе корабля, после концертов и стола, когда корабль развернется, можно шлифануть под звуки скрипки, никто не заметит🤘🏻😆 бокал предусмотрительно зацепите с собой с первого этажа. Короче супер! Виктор прекрасно говорит на русском языке и сам как человек очень интересный, культурный и внимательный! Трансфер до корабля с кондиционером и водой. Нас забрали из отеля и туда же отвезли обратно. Отлично провели время! Стоит того)

Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Было очень познавательно!
В день экскурсии был дождь, Виктор встретил нас с зонтиком, в машине было всеинеобходимое для нашего комфорта. Кораблик был чудесный, мы сразу окунулись в культуру Вьетнама, через кухню, танцы и пение.
Было очень познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 23 окт 2025
!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной по городу, он много нам рассказал об истории возникновения Сайгона, основных достопримечательностях, а также
читать дальшеуменьшить

стойкости и независимости вьетнамского народа в борьбе с французами и американцам. Вечером он заехал за нами, чтобы посмотреть Хошимин вечерний с воды. Название полностью оправдывает этот тур - был шикарный шведский стол на корабле, шоу в национальном стиле и потом дискотека. Можно ходить по кораблю и любоваться видами ночного Сайгона с палубы. По ходу круиза он также рядом и может ответить на все вопросы.

Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной
Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной
Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной
Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии на «Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле»

Огни ночного Сайгона
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
от $250 за всё до 2 чел.
Обзорный круиз по реке Сайгон с прогулкой по бульвару Нгуен Хюэ
Музыкальные теплоходы
Круизы
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Обзорный круиз по реке Сайгон с прогулкой по бульвару Нгуен Хюэ
Начало: Сайгонский оперный театр
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$23.50 за человека
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и живой музыкой
Круизы
Музыкальные теплоходы
3 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и живой музыкой
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$77.50 за человека
Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон
На катере
6 часов
3 отзыва
Групповая
Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$92 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине
от $130 за группу