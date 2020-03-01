Виктор проводит ещё 1 экскурсию

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Рассмотреть панораму города в неоновых огнях и получить удовольствие от речного вояжа

Виктор
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Виктор – ваш гид
Прогулка на кораблике — мини-приключение, которое всегда может украсить путешествие новыми ракурсами и приятными развлечениями.

Наслаждаясь вечерней прохладой от Сайгона, за два с половиной часа вы рассмотрите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке, попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и посмотрите шоу народных танцев.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле, где живут туристы
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Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле

Что вас ожидает

Вечерний Хошимин с воды
Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа. Все это время я буду сопровождать вас, рассказывая о стране и нашем городе. Вы услышите о развитии делового квартала и увидите знаковые небоскребы — Финансовую башню Bitexco и Landmark 81, а также великолепный отель Мажестик.

Шведский стол и шоу-программа
Во время прогулки вам будет предложен ужин в формате шведского стола с вьетнамскими блюдами из мяса, морепродуктов, супами, салатами и десертами. Я охотно расскажу о национальных гастрономических традициях, в том числе о таких шедеврах, как суп фо, салат из стебля лотоса, морских деликатесах и классических тропических фруктах. Кроме того, в программе будут выступления местных артистов — народные танцы с коническими шляпами и веерами.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспорт, услуги гида, ужин на корабле.
  • Если вас будет двое, мы организуем трансфер на легковом авто (гид, водитель и 2-е путешественников). Если вас будет больше — мы предоставим минивен (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании).
  • Напитки оплачиваются дополнительно (4$-15$).
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле, где живут туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я русскоговорящий гид уже больше 10 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а сейчас вместе со своими коллегами провожу увлекательные экскурсии по всему Вьетнаму. Хочу показать путешественникам из разных уголков мира аутентичный Вьетнам — страну с древней историей, трудолюбивым и гостеприимным народом и удивительным ландшафтом.
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Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Настоящий Вьетнам в дельте реки МеконгНастоящий Вьетнам в дельте реки МеконгНастоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
От 166 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу
Вы когда-нибудь слышали о реке Девяти Драконов? Всему миру эта река известна под именем Меконг, но во время нашего путешествия вы поймете смысл её истинного названия. Я помогу вам рассмотреть в деталях жизнь вьетнамских крестьян, понаблюдать за плавучими фермами и добычей песка, попробовать традиционные лакомства из кокоса и познакомиться с аутентичными ремеслами. Вся суть Южного Вьетнама откроется здесь — среди джунглей и узких речных каналов, по которым мы проплывем на быстрой джонке.

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