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2 часа

Индивидуальная до 4 чел.

Прогулка по старому Хошимину Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ

Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 17ч