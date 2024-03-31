Пешие экскурсии-прогулки в Хошимине с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Хошимине на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
6 дек в 07:00
от $90 за всё до 2 чел.
Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старому Хошимину
Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 17ч
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погулять по историческому центру города, шаг за шагом раскрывая его многовековое прошлое
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по исторической части Хошимина
  2. Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
  3. Пешком по центру Хошимина
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 90. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 6 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам