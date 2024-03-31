2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
6 дек в 07:00
от $90 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старому Хошимину
Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 17ч
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погулять по историческому центру города, шаг за шагом раскрывая его многовековое прошлое
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- IIgor13 марта 2024Все было хорошо и интересно
- ААлександр7 декабря 2023Отличная экскурсия с легкой подачей материала. Ирина много лет живет во Вьетнаме и отвечает на все возможные вопросы. Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 90. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 6 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль