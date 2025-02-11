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1 чел. По популярности На машине 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вкусы и ароматы Сайгона Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов Начало: В вашем месте проживания в центре города от $250 за всё до 6 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: В отеле в центре города от $220 за всё до 6 чел. Пешая 5 часов Индивидуальная День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину Начало: Ваш отель Расписание: По согласованию с гидом. $122 за человека Другие экскурсии Хошимина Последние отзывы на экскурсии А Александра Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено) Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Финансовая башня Битекско»

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