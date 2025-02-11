Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 11:30
1 июн в 08:00
от $220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
День в Сайгоне: однодневная экскурсия по Хошимину
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
$122 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 февраля 2025Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Финансовая башня Битекско»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в мае 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Финансовая башня Битекско" можно забронировать 3 экскурсии от 122 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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