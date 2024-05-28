Собор Нотр-Дам де Сайгон – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Нотр-Дам де Сайгон» в Хошимине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 90 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Собор Нотр-Дам де Сайгон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Сайгон
  2. Прогулка по исторической части Хошимина
  3. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Собор Нотр-Дам де Сайгон" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Собор Нотр-Дам де Сайгон», 62 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам