1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
- ЮЮрий21 мая 2024Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- ААлександр7 декабря 2023Отличная экскурсия с легкой подачей материала. Ирина много лет живет во Вьетнаме и отвечает на все возможные вопросы. Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Собор Нотр-Дам де Сайгон»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
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